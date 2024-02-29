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5 млн тенге за 17 лет - Как накопить на образование ребёнка с помощью государства, рассказали на брифинге в Костанае
5 млн тенге за 17 лет - Как накопить на образование ребёнка с помощью государства, рассказали на брифинге в Костанае
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