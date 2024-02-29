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≡ 5 млн тенге за 17 лет - Как накопить на образование ребёнка с помощью государства, рассказали на брифинге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48683
5 млн тенге за 17 лет - Как накопить на образование ребёнка с помощью государства, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 29.02.24 - 17:29
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- Образовательный накопительный вклад «Ақыл» можно открыть на два минимальных срока: 3 года и 5 лет, - пояснила директор Костанайского филиала «Отбасы Банка» Асель АСКАРОВА. - Если депозит открывается на 3 года, ставка равна 12% годовых.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3298
Re: 5 млн тенге за 17 лет - Как накопить на образование ребёнка...
Отправлено: 29.02.24 - 17:29
#1
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через 17 лет эти 5 лямов будут пшиком! Инфляция их съест.
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