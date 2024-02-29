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≡ «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48681
«Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области победителей Суперкубка по футболу поздравлял
Отправлено: 29.02.24 - 15:12
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Здорово повеселило зал упоминание Костаная в климатическом ключе. Кажется, только ленивый не скажет о том, что север Казахстана ощущается иностранцам морозным, но замечания акима в адрес новичков команды из тёплых стран явно никто не ожидал.
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
26
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 15:12
#1
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На 1 фото не Радослав Цонев.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2074
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 15:32
#2
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Цитата:
Kot_Anubis:
На 1 фото не Радослав Цонев.

Исправили. Спасибо
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1676
Re: «Самый высокий защитник КПЛ» - Как аким Костанайской области...
Отправлено: 29.02.24 - 15:40
#3
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Цитата:
- Хочу поблагодарить каждого игрока и тренерский штаб за те незабываемые минуты волнения во время прошлогоднего чемпионата, когда мы здорово пошумели в Европе, - напомнил глава региона о прошлых успехах команды. - Сколько было эмоций. Это хорошие эмоции, которые заряжают надолго. Знаете, футбол - это не просто игра, футбол - это жизнь. Жизнь многих людей.

Источник:

То что аким области прекрасный оратор мы все знаем!
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