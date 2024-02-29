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≡ "Мы просили 90 млн" - Директор КТЭК Аскар Бекпаганбетов судится с Минфином за компенсацию морального вреда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48681
"Мы просили 90 млн" - Директор КТЭК Аскар Бекпаганбетов судится с Минфином за компенсацию морального вреда
Отправлено: 29.02.24 - 13:26
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Костанайский городской суд в декабре 2023 года обязал выплатить директору КТЭК компенсацию в размере 7 млн тенге. Но Минфин подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрели 28 февраля.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5905
Re: "Мы просили 90 млн" - Директор КТЭК Аскар...
Отправлено: 29.02.24 - 13:26
#1
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Надо было иск подавать на сумму : 100 000 000 тенге, всё равно в Минфине их разворуют.
Судьям наверное инструкции дают: кому и сколько присуждать моральный вред, а так как они могут определить что вместо 90 лямов, человеку будет достаточно 5 или 7 лямов ??
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1676
Re: "Мы просили 90 млн" - Директор КТЭК Аскар...
Отправлено: 29.02.24 - 15:30
#2
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Цитата:
судья Жанна ДАНДЫБАЕВА. - В связи с этим снизила сумму до 5 млн тенге, считая ее достаточной и разумной.

Источник:

Пусть эти судьи отбудут наказание 261 день...за 5000000 тенге...всё равно многие из них судя по статьям в прессе взяточники
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1676
Re: "Мы просили 90 млн" - Директор КТЭК Аскар...
Отправлено: 29.02.24 - 15:33
#3
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Цитата:
Человек отказался выплачивать откат акиму Ахметову, вот и высосали из пальца уголовное дело. И что самое главное что суди выносившие заказное приговор остаются безнаказанными...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1676
Re: "Мы просили 90 млн" - Директор КТЭК Аскар...
Отправлено: 29.02.24 - 15:35
#4
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Цитата:
ACROS:
а так как они могут определить что вместо 90 лямов, человеку будет достаточно 5 или 7 лямов ??


Распоряжение спускается сверху председателю суда, а он уже дальше рулит
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