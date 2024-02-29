- Хочу поблагодарить каждого игрока и тренерский штаб за те незабываемые минуты волнения во время прошлогоднего чемпионата, когда мы здорово пошумели в Европе, - напомнил глава региона о прошлых успехах команды. - Сколько было эмоций. Это хорошие эмоции, которые заряжают надолго. Знаете, футбол - это не просто игра, футбол - это жизнь. Жизнь многих людей.Источник: