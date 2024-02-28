Отправлено: - 12:18

У нас власти любят ровнятся на Европу. Так вроде уже так наровнялись что уже давно их перегнали. По многим продуктам я уже говорил. Теперь по штрафам. Сегодня ночью меня штрафанули за превышение скорости на 15 км/ час. Штраф 100 зл. То есть около 10 000 тенге. Для тех кто не в теме у нас за тоже самое нарушение штраф в 2 раза выше. Фото доказательство прилагаю. Сумма в верхнем правом углу и имя. Весь квиток показывать конечно не буду и так вроде понятно.