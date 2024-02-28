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"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
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