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≡ "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48677
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
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"Cредняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14156
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 12:18
#15
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У нас власти любят ровнятся на Европу. Так вроде уже так наровнялись что уже давно их перегнали. По многим продуктам я уже говорил. Теперь по штрафам. Сегодня ночью меня штрафанули за превышение скорости на 15 км/ час. Штраф 100 зл. То есть около 10 000 тенге. Для тех кто не в теме у нас за тоже самое нарушение штраф в 2 раза выше. Фото доказательство прилагаю. Сумма в верхнем правом углу и имя. Весь квиток показывать конечно не буду и так вроде понятно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4452
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 29.02.24 - 12:41
#16
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Цитата:
Vit:
что уже давно их перегнали.

Я в Германию наши штрафы .когда ещё не снизили передавал, перевел в евро. так немцы написали, как вы там живёте. Так и со сниженными штрафами у нас штрафы выше чем в Европе. Доказательства Вит предоставил. А у нас многие на форуме ещё ратуют за дальнейшее повышение штрафов,дескать летать не будут. С Россией вообще сравнивать нечего, за перегоревшую лампочку у них штраф 500 рублей. у нас 18 с копейками тысяч тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20086
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 29.02.24 - 12:47
#17
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полицейское государство.
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