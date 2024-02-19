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Выделение 1,5 млрд на ремонт детской больницы в Костанае будут анализировать комиссия акима области и ДЭР
Выделение 1,5 млрд на ремонт детской больницы в Костанае будут анализировать комиссия акима области и ДЭР
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