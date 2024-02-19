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≡ Выделение 1,5 млрд на ремонт детской больницы в Костанае будут анализировать комиссия акима области и ДЭР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48677
Выделение 1,5 млрд на ремонт детской больницы в Костанае будут анализировать комиссия акима области и ДЭР
Отправлено: 19.02.24 - 21:22
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- Я не знаю, сколько потребуется времени на работу комиссии, но мы все равно будем настаивать на завершении капитального ремонта, - сказал Талгат Хамитов. - Мы против того, чтобы незавершенный капремонт доделывали текущим ремонтом.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5902
Re: Выделение 1,5 млрд на ремонт детской больницы в Костанае...
Отправлено: 19.02.24 - 21:22
#1
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Какой то юрист этого ТОО Вершина, сумел договориться аж с самим акимом области на 1 500 000 000 тенге.
А что в это время делал ДИРЕКТОР этого ТОО: - почему он не при делах???

1 500 000 000 - 300 000 000 = 1 200 000 000 тенге.

Выходит на распил и маржу ушло бы 1 200 000 000 тенге ???
Медики будут биться до конца и стоять на своём.

Меня терзают смутные подозрения, что аким не зря включил в состав комиссии - двух руководителей силовых структур и департамента экономических расследовании.

Его как и меня очевидно смущает неприличная цифра - 1 200 000 000 тенге.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20086
Re: Выделение 1,5 млрд на ремонт детской больницы в Костанае...
Отправлено: 29.02.24 - 11:56
#2
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в медицине все дорого.
хотя новый Глава Минздрава Акмарал Альназарова считает
что нормально все
//Судя по фотографиям на её странице в Instagram, чиновница любит похвастаться брендовыми сумками и нарядами, особенно предпочтение отдает коллекции от Dolce & Gabbana.
«Не могу сказать, что я поклонник моды. У меня нет большого гардероба. Ту сумку, которая была на фотографии, может позволить себе среднестатистическая девушка — она стоит 250 тысяч тенге. Одно из моих немногих платьев, которое я позволила себе купить на свой юбилей, стоит в пределах 800-900 тысяч тенге.//
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