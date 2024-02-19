Re: Выделение 1,5 млрд на ремонт детской больницы в Костанае...

Отправлено: - 21:22

Какой то юрист этого ТОО Вершина, сумел договориться аж с самим акимом области на 1 500 000 000 тенге.

А что в это время делал ДИРЕКТОР этого ТОО: - почему он не при делах???



1 500 000 000 - 300 000 000 = 1 200 000 000 тенге.



Выходит на распил и маржу ушло бы 1 200 000 000 тенге ???

Медики будут биться до конца и стоять на своём.



Меня терзают смутные подозрения, что аким не зря включил в состав комиссии - двух руководителей силовых структур и департамента экономических расследовании.



Его как и меня очевидно смущает неприличная цифра - 1 200 000 000 тенге.