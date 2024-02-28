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≡ Деньги за горящие путевки передавали ночью - По делу о несостоявшихся турах продолжили допрос потерпевших в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48677
Деньги за горящие путевки передавали ночью - По делу о несостоявшихся турах продолжили допрос потерпевших в суде Костаная
Отправлено: 28.02.24 - 17:21
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На вопросы потерпевших, почему Федотова кому-то вернула часть денег, кому-то - только 2000-3000 тенге, кому-то вообще не вернула, подсудимая ответила: 1 июля 2023 года у нее изъяли все гаджеты. Контактов клиентов не было.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20086
Re: Деньги за горящие путевки передавали ночью - По делу о...
Отправлено: 28.02.24 - 17:21
#1
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//Федотова позвонила и сказала, что есть горящая путевка в Дубай, очень хорошие скидки. Бонус - перелет из Костаная в Астану, откуда был чартерный рейс в Дубай, бесплатный, - рассказал потерпевший. - Она скинула геолокацию в Карабалыке, мы подъехали и отдали ей наличные деньги прямо посреди ночи.//

детектив прям.
надо еще дописать
//при этом ярко сияли звезды на небе и если хорошо
приглядеться то можно было увидеть отражение Дубая на звездном небосклоне.//
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5902
Re: Деньги за горящие путевки передавали ночью - По делу о...
Отправлено: 29.02.24 - 11:32
#2
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Что толку её сажать в тюрьму: - от этого денег не прибавиться и клиенты не получат свои денежки. Оставить на свободе, хоть условно, хоть как - что бы за год-два раскидалась с долгами.
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