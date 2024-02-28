Re: Деньги за горящие путевки передавали ночью - По делу о...

Отправлено: - 17:21

//Федотова позвонила и сказала, что есть горящая путевка в Дубай, очень хорошие скидки. Бонус - перелет из Костаная в Астану, откуда был чартерный рейс в Дубай, бесплатный, - рассказал потерпевший. - Она скинула геолокацию в Карабалыке, мы подъехали и отдали ей наличные деньги прямо посреди ночи.//



детектив прям.

надо еще дописать

//при этом ярко сияли звезды на небе и если хорошо

приглядеться то можно было увидеть отражение Дубая на звездном небосклоне.//