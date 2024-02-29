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[Исправлено: alex_60, 29.02.2024 - 10:35]

хотя примеры разные есть, вот например//Жительница города Костанай Наталья Буровина поделилась историей о том,как она улучшила свой бизнес, благодаря центру развития женского предпринимательства." Наталья - единственный в Костанайской области офици­альный дилеркрупного россий­ского завода,который произво­дит спиральные барьеры без­опасности "Егоза" и колючую проволоку.По ее словам, идея создания такой бизнес-идеи возникла случайно."Я верю в случайность и, наверное, в судьбу.Мне поступило на тот период весьма неожиданное предложение.Мне сказали, что на рынке есть спрос на колючую проволокуи люди, которым она нужна, а также сообщили о свободной нише в этой сфере.Близкие люди советовали не упустить шанс.Я прислушалась к ним и быстро втянулась в процесс.Первые успехи добавили уверенности", - рассказала она.Клиенты – предпринимательницы по всему Казахстану.Это режимные объекты, крупные предприятия,а также граждане, которые заботятся о своей безопасности.///