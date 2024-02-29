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≡ Visa и Halyk объявляют о старте третьей волны инициативы She’s Next для предпринимательниц из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48677
Visa и Halyk объявляют о старте третьей волны инициативы She’s Next для предпринимательниц из Казахстана
Отправлено: 29.02.24 - 10:17
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Участвовать в инициативе смогут женщины, которые уже владеют или только решили открыть свой бизнес. Подать заявку можно будет на официальном сайте She’s Next. Подробные условия участия и этапы третьей волны инициативы описаны здесь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20086
Re: Visa и Halyk объявляют о старте третьей волны инициативы...
Отправлено: 29.02.24 - 10:17
#1
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наверное кроме открытия бутиков
ничего не получится.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20086
Visa и Halyk объявляют о старте третьей волны инициативы She’s Next для предпринимательниц из Казахстана
Отправлено: 29.02.24 - 10:34
#2
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хотя примеры разные есть, вот например
//Жительница города Костанай Наталья Буровина поделилась историей о том,
как она улучшила свой бизнес, благодаря центру развития женского предпринимательства.
" Наталья - единственный в Костанайской области офици­альный дилер
крупного россий­ского завода,
который произво­дит спиральные барьеры без­опасности "Егоза" и колючую проволоку.
По ее словам, идея создания такой бизнес-идеи возникла случайно.
"Я верю в случайность и, наверное, в судьбу.
Мне поступило на тот период весьма неожиданное предложение.
Мне сказали, что на рынке есть спрос на колючую проволоку
и люди, которым она нужна, а также сообщили о свободной нише в этой сфере.
Близкие люди советовали не упустить шанс.
Я прислушалась к ним и быстро втянулась в процесс.
Первые успехи добавили уверенности", - рассказала она.
Клиенты – предпринимательницы по всему Казахстану.
Это режимные объекты, крупные предприятия,
а также граждане, которые заботятся о своей безопасности.///



[Исправлено: alex_60, 29.02.2024 - 10:35]
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