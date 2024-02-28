"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 13:50
- Выбрать среди тысячи заявок всегда трудно, - прокомментировала президент Ассоциации деловых женщин Раушан САРСЕМБАЕВА. - Я считаю, что не красота, а доброта спасет мир. И людей, которые что-то делают по велению сердца, нужно показывать. Читать новость
Про Назарбаева и его фонды и СТРЁМНО ли получать ПРИЗОВЫЕ из его рук - спорно это, пока не дана официальная оценка, типа 20 сьезда КПСС официально осудившая культ личности, говорить можно что угодно и как угодно - куда деть тогда способных учеников и студентов из Назарбаев Интелектуал Школ и Назарбаев Университета ??
Цитата:
Тимур Гафуров: предложат вариант
На эти деньги можно купить что то из бытовой техники какому нибудь нуждающемуся Детскому Дому.
ACROS: Про Назарбаева и его фонды и СТРЁМНО ли получать ПРИЗОВЫЕ из его рук - спорно
В России четкое разделение. У нас да, у нас вообще не имеет значение, откуда бабло. Ну потому что настоящих оппозиционеров никогда не было, или они все из власти. Ну и очень много ряженных, это те, кто 20 лет критикует что то, но в то же время заставляет насильно бегать вокруг акимата и так же получает подарки от сильных мира всего..
В России критикунам, так называемым, кто хоть немного критикунт чиновников, даже рекламу нельзя давать, в их СМИ. Ну это конечно жесть. У нас можно критиковать как говорится.. Это понравится особо нашим многоуважаемым авторам, кому нравятся законы России и кто нас постоянно пытается сравнивать с ними, и в то же время жестко критикует Казахстан и наш народ.
Поздно прочитал, прошу прощения. Во первых хочу поздравить и НГ и всех наших земляков с заслуженной наградой!!! Что касается репутации и тому подобного. Я считаю так Н.А. Назарбаев сделал много вещей как хороших , так плохих. Я не знаю, что в итоге перевесит, история рассудит! Данная премия явно находится в стане хороших дел, даже очень хороших. И за то, что отметили добрые дела не только наших земляков , но и всех казахстанцев только респект, как Назарбаеву, так и созданному им фонду. И премия никак не скажется на репутации. В конце концов многие в СССР недолюбливали КПСС, но награды из рук Советского правительства инициированные КПСС и им одобренные принимали с удовольствием и это никак не сказывалось на репутации.
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