Отправлено: - 18:12

alex_60:

кто то помню вонь поднял на весь форум по поводу помощи "земляков из Германии",

[Исправлено: 111, 28.02.2024 - 18:17]

Цитата:Интересно, кто же обвинял чьих то земляков, ссылку можно?Что за земляки там чьи то в Германии и кто к ним в кошелек залазил..Надо о таких плохих людях писать со ссылками.А то непонятно..