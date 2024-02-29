Какой будет погода на границе февраля и марта в Костанайской области

Отправлено: - 08:05

Оказывается все сложнее.

Алгоритм такой

///Те, кто родился в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), первые два года справляют день рождения 28 февраля, а третий год — 1 марта. Для тех, кто родился во второй половине дня (от 12 дня до 6 вечера), график празднования следующий: первый год — 28 февраля, а последующие два — 1 марта.