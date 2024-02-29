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≡ Какой будет погода на границе февраля и марта в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48676
Какой будет погода на границе февраля и марта в Костанайской области
Отправлено: 29.02.24 - 07:51
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По прогнозам синоптиков, в четверг, 29 февраля, осадки на территории области не ожидаются, на юге будет туман. В пятницу и субботу, 1-2 марта, на севере прогнозируется небольшой снег, на юге - туман.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20082
Re: Какой будет погода на границе февраля и марта в Костанайской...
Отправлено: 29.02.24 - 07:51
#1
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Я бы сказал, на границе
Зимы и весны
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20082
Re: Какой будет погода на границе февраля и марта в Костанайской...
Отправлено: 29.02.24 - 07:54
#2
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Вообще 29 февраля день интересный,
В том смысле у кого ДР в этот день
В годы невисокосные когда отмечают.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20082
Какой будет погода на границе февраля и марта в Костанайской области
Отправлено: 29.02.24 - 07:55
#3
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У нас в семье два дня рождения 1 марта. А ведь могло быть и 29 февраля.
Наверное у кого 29 февраля, 1 марта отмечают, 28 же ещё рано.

[Исправлено: alex_60, 29.02.2024 - 08:00]
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20082
Какой будет погода на границе февраля и марта в Костанайской области
Отправлено: 29.02.24 - 08:05
#4
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Оказывается все сложнее.
Алгоритм такой
///Те, кто родился в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), первые два года справляют день рождения 28 февраля, а третий год — 1 марта. Для тех, кто родился во второй половине дня (от 12 дня до 6 вечера), график празднования следующий: первый год — 28 февраля, а последующие два — 1 марта.
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