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Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48675
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
Об этом в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета техрегулирования и метрологии Нургуль ШОДОРОВА. С сентября 2023 года требование о ежегодной поверке этих средств измерения вновь предъявляется к бизнесу.
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Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 02:02
Цитата:
Ну , у меня была тема на эту тему..
Добринцофф:
Это в каких остальных?
Это в каких остальных?
Ну , у меня была тема на эту тему..
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 02:03
Цитата:
Да, бывает, я взвешивал, бывали и плюсы
таноми52:
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Да, бывает, я взвешивал, бывали и плюсы
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 98
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 28.02.24 - 09:42
Что говорить за мелкие магазины, если практически во всех супермаркетах вас обвешивают. Особенно колбасная продукция и мясо готовое. Социальный сахар продают влажным. Курицу с водой внутри. Украинские окорочка накачивают непонятной тягучей жидкостью.
Ценники не соответствуют...узнаешь на кассе, если внимателен. Втюхивают пакеты, хотя ты отказался. Чек желательно проверять, не отходя далеко от кассы. Этого практически никто не делает, многие и чек не берут.
Зачем проверять весы непонятно, это на рынке, они на что-то влияют. При развесе и упаковке товара, просто гирьку добавят. Все честно - ноу криминалити.
Ценники не соответствуют...узнаешь на кассе, если внимателен. Втюхивают пакеты, хотя ты отказался. Чек желательно проверять, не отходя далеко от кассы. Этого практически никто не делает, многие и чек не берут.
Зачем проверять весы непонятно, это на рынке, они на что-то влияют. При развесе и упаковке товара, просто гирьку добавят. Все честно - ноу криминалити.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.02.24
- Сообщений:
- 1
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 28.02.24 - 09:53
Госпожа Шодорова немного лукавит, что не к лицу чиновнику. Есть много типов весов китайского производства которые стоят в реестре. Если поверенные весы поставить не по уровню, а чуточку наклонить, то вес товар будет показывать в сторону заинтересованного лица. Вообще поверка что значить - определение погрешности, на сегодняшнее время устарело, как кнопачный телефон. Сейчас весы в большинстве имеют функцию калибровки, что можно делать перед каждым взвешиванием, а не один раз год как нам это предлагает чиновник. Сама процедура поверки стоит денег, соответственно сумму затраченную в поверку предприниматель будет закладывать в конечную сумму товара, т.е. с наших карманов. Вопрос зачем нам тогда эта поверка? Опять за нас решили за закрытыми дверями. Так еще продавцов хотят наказывать огромными штрафами за новые выдумки чиновников. Редакция можете запросить у этого гос. органа, сколько было ими выявлено обвесов? Или они только будут штрафовать за отсутствие бумажки на весы
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 10:02
Цитата:
Если он влажный,то значит такой и поступил,никто в здравом уме не будет специально его увлажнять.
Цитата:
Цитата:
Это то же всё с фабрик приходит в таком виде,хотите ценник подешевле, пожалуйста получайте.
Цитата:
А вот это действительно есть,но кто сейчас будет запоминать каждый ценник,люди набирают полные тележки,не глядя на чеки рассчитываются,есть конечно зануды,обнаружат неточность и бегут жаловаться,после получасовой волокиты ,вам скорее всего предложат,вернуть деньги,но не продать товар по той цене которая указана на ценнике.
mks2703:
Социальный сахар продают влажным.
Социальный сахар продают влажным.
Если он влажный,то значит такой и поступил,никто в здравом уме не будет специально его увлажнять.
Цитата:
mks2703:
Курицу с водой внутри
Курицу с водой внутри
Цитата:
mks2703:
Украинские окорочка накачивают непонятной тягучей жидкостью.
Украинские окорочка накачивают непонятной тягучей жидкостью.
Это то же всё с фабрик приходит в таком виде,хотите ценник подешевле, пожалуйста получайте.
Цитата:
mks2703:
Ценники не соответствуют...узнаешь на кассе, если внимателен. Втюхивают пакеты, хотя ты отказался. Чек желательно проверять, не отходя далеко от кассы
Ценники не соответствуют...узнаешь на кассе, если внимателен. Втюхивают пакеты, хотя ты отказался. Чек желательно проверять, не отходя далеко от кассы
А вот это действительно есть,но кто сейчас будет запоминать каждый ценник,люди набирают полные тележки,не глядя на чеки рассчитываются,есть конечно зануды,обнаружат неточность и бегут жаловаться,после получасовой волокиты ,вам скорее всего предложат,вернуть деньги,но не продать товар по той цене которая указана на ценнике.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20074
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 10:43
лучше бы запретили 0,9 литра (тут куча вариаций)
вместо 1 литра и подобное .
цены "держат" на прежнем уровне таким образом.
а то к примеру в тех же рецептах приготовления блюд
указано- залить 1 литр молока,
добавить 200 грамм масла ,
и полученные блюда будут неполноценные при этих 0,9л,
180 гр.
не все же изучают этикетки и ценники под лупой.
хотя вижу таких все больше становится.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 10:51]
вместо 1 литра и подобное .
цены "держат" на прежнем уровне таким образом.
а то к примеру в тех же рецептах приготовления блюд
указано- залить 1 литр молока,
добавить 200 грамм масла ,
и полученные блюда будут неполноценные при этих 0,9л,
180 гр.
не все же изучают этикетки и ценники под лупой.
хотя вижу таких все больше становится.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 10:51]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 98
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 14:06
Цитата:
Цитата:
Вы часом не в супермаркете работаете?
Цитата:
Я не набираю полные тележки. Мне проще. Взял лосьон после бритья возле кассы по хорошей цене, на кассе цена выросла чуть ли не в два раза. Забыли ценник поменять - маркетинговый ход.
[Исправлено: mks2703, 28.02.2024 - 14:07]
Добринцофф:
Если он влажный,то значит такой и поступил,никто в здравом уме не будет специально его увлажнять.
Если он влажный,то значит такой и поступил,никто в здравом уме не будет специально его увлажнять.
Цитата:
Добринцофф:
Это то же всё с фабрик приходит в таком виде,хотите ценник подешевле, пожалуйста получайте.
Это то же всё с фабрик приходит в таком виде,хотите ценник подешевле, пожалуйста получайте.
Вы часом не в супермаркете работаете?
Цитата:
Добринцофф:
А вот это действительно есть,но кто сейчас будет запоминать каждый ценник,люди набирают полные тележки
А вот это действительно есть,но кто сейчас будет запоминать каждый ценник,люди набирают полные тележки
Я не набираю полные тележки. Мне проще. Взял лосьон после бритья возле кассы по хорошей цене, на кассе цена выросла чуть ли не в два раза. Забыли ценник поменять - маркетинговый ход.
[Исправлено: mks2703, 28.02.2024 - 14:07]
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 14:28
Цитата:
Курицу Разумович взвешивал, надо еще потом взвесить, но там блин тютелька в тютельку, даже лед расстаял, а вес остался.
С тех пор беру только ее.
mks2703:
Курицу с водой внутри.
Курицу с водой внутри.
Курицу Разумович взвешивал, надо еще потом взвесить, но там блин тютелька в тютельку, даже лед расстаял, а вес остался.
С тех пор беру только ее.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4444
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 28.02.24 - 16:13
Цитата:
Это пришло вместе с Яндексом. Когда раньше были позвоночные( по телефонному звонку) без разницы было,только у Народного были наценки. Сами таксисты на цену никакого влияния не имеют, в Индрайвере только торгуются,но тоже в рамках какого то коридора,
ACROS:
например, таксисты - в непогоду удваивают или утраивают цену поездки, так ведь Саба ??
например, таксисты - в непогоду удваивают или утраивают цену поездки, так ведь Саба ??
Это пришло вместе с Яндексом. Когда раньше были позвоночные( по телефонному звонку) без разницы было,только у Народного были наценки. Сами таксисты на цену никакого влияния не имеют, в Индрайвере только торгуются,но тоже в рамках какого то коридора,
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 18:46
Цитата:
До супера,конечно далеко,но Минимаркетом назвать можно.
mks2703:
Вы часом не в супермаркете работаете?
Вы часом не в супермаркете работаете?
До супера,конечно далеко,но Минимаркетом назвать можно.
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