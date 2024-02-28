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"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48675
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
"Cредняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1371
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
Так дайте нам жизнь как во Франции или Австрии!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20074
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:14
//поясняют депутаты./
хуже обьяснение найти трудно.
депутаты они с другой планеты же.
хуже обьяснение найти трудно.
депутаты они с другой планеты же.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20074
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:15
хотя о чем это я.
тут же
///Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане//
это да, это их работа.
тут же
///Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане//
это да, это их работа.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6721
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:50
Наш парламент призванный болеть за простых граждан, на деле осложняет причем ежедневно своими законами существование обычных работяг, наверняка дождутся гражданского бунта и однажды постучатся к ним недовольный пролетариат прикладами,пардон лопатами и тяпками
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 686
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:56
Цитата:
А дороги, как в Европе, сначала сделать не хотите ли?))
жизнь как во Франции или Австрии
А дороги, как в Европе, сначала сделать не хотите ли?))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5901
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 18:36
Цитата://успешно практикуется во Франции, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Австрии, Италии и является бесспорной мерой в снижении аварийности на дорогах",//
".....Не знаю как у них с дорогами, но у нас управдом решает - где и какая скорость допустимая..." - я всегда говорил что этим депутатам НЕЧЕМ заняться и они в реальности - карманная НОТАРИАЛЬНАЯ контора Администрации Президента и Правительства и работают от одного ПИНКА до другого пинка.
Не понимаю: зачем вообще бороться с ограничением скоростного режима и тем более на загородных трассах: - 100 и 110 - это для Москвичей и Жигулей - сейчас везде и у всех почти иномарки и скорость 120-130 - самая оптимальная и комфортная для водителя - не устаёт за рулём и не так напрягает.
Ограничения - это лишний повод для жол-полицейских собрать мзду; на безопасность движения это ни сколько не влияет. Можно и при скорости 60-80 км/час разбиться в дребезги, если за рулём долбан.
".....Не знаю как у них с дорогами, но у нас управдом решает - где и какая скорость допустимая..." - я всегда говорил что этим депутатам НЕЧЕМ заняться и они в реальности - карманная НОТАРИАЛЬНАЯ контора Администрации Президента и Правительства и работают от одного ПИНКА до другого пинка.
Не понимаю: зачем вообще бороться с ограничением скоростного режима и тем более на загородных трассах: - 100 и 110 - это для Москвичей и Жигулей - сейчас везде и у всех почти иномарки и скорость 120-130 - самая оптимальная и комфортная для водителя - не устаёт за рулём и не так напрягает.
Ограничения - это лишний повод для жол-полицейских собрать мзду; на безопасность движения это ни сколько не влияет. Можно и при скорости 60-80 км/час разбиться в дребезги, если за рулём долбан.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 686
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:17
Цитата:
Вот тебе и весь сказ. Вот для чего все усложнять. Чтобы не смогли правоту своб доказать. Только платили и платили.
в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.
Вот тебе и весь сказ. Вот для чего все усложнять. Чтобы не смогли правоту своб доказать. Только платили и платили.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4444
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:31
Цитата:
А кто так сказал? Кто ему такие простые граждане. Что они депутату могут сделать хорошего или плохого? Что они боятся , что их не вберут в следующий раз? От граждан сейчас при нынешнем Законе о выборах ничего не зависит. Что те депутаты, которые голосовали за увековечение Елбасы в названиях городов и улиц по стране, а потом успешно проголосовали за отмену своих же решений терзаются муками совести и от этого решили подать в отставку? Да нет сидят в Мажилисе и в следующем созыве будут сидеть!
сайлау курманов:
Наш парламент призванный болеть за простых граждан,
Наш парламент призванный болеть за простых граждан,
А кто так сказал? Кто ему такие простые граждане. Что они депутату могут сделать хорошего или плохого? Что они боятся , что их не вберут в следующий раз? От граждан сейчас при нынешнем Законе о выборах ничего не зависит. Что те депутаты, которые голосовали за увековечение Елбасы в названиях городов и улиц по стране, а потом успешно проголосовали за отмену своих же решений терзаются муками совести и от этого решили подать в отставку? Да нет сидят в Мажилисе и в следующем созыве будут сидеть!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4444
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:33
А вот от правительства и АП ой как много чего для депутата зависит! Поэтому и будут голосовать за всё , что придумает наше некомпетентное правительство. Другого президент нам пока не даёт и вряд ли даст в обозримом будущем!
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4437
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:45
Читал об этом раньше. Не разгоняюсь уже давно - так что всё равно...
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