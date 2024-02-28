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≡ "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48675
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
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"Cредняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1371
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
#1
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Так дайте нам жизнь как во Франции или Австрии!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20074
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:14
#2
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//поясняют депутаты./

хуже обьяснение найти трудно.
депутаты они с другой планеты же.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20074
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:15
#3
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хотя о чем это я.
тут же
///Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане//
это да, это их работа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6721
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:50
#4
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Наш парламент призванный болеть за простых граждан, на деле осложняет причем ежедневно своими законами существование обычных работяг, наверняка дождутся гражданского бунта и однажды постучатся к ним недовольный пролетариат прикладами,пардон лопатами и тяпками
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
686
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:56
#5
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Цитата:
жизнь как во Франции или Австрии


А дороги, как в Европе, сначала сделать не хотите ли?))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5901
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 18:36
#6
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Цитата://успешно практикуется во Франции, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Австрии, Италии и является бесспорной мерой в снижении аварийности на дорогах",//

".....Не знаю как у них с дорогами, но у нас управдом решает - где и какая скорость допустимая..." - я всегда говорил что этим депутатам НЕЧЕМ заняться и они в реальности - карманная НОТАРИАЛЬНАЯ контора Администрации Президента и Правительства и работают от одного ПИНКА до другого пинка.
Не понимаю: зачем вообще бороться с ограничением скоростного режима и тем более на загородных трассах: - 100 и 110 - это для Москвичей и Жигулей - сейчас везде и у всех почти иномарки и скорость 120-130 - самая оптимальная и комфортная для водителя - не устаёт за рулём и не так напрягает.

Ограничения - это лишний повод для жол-полицейских собрать мзду; на безопасность движения это ни сколько не влияет. Можно и при скорости 60-80 км/час разбиться в дребезги, если за рулём долбан.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
686
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:17
#7
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Цитата:
в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.


Вот тебе и весь сказ. Вот для чего все усложнять. Чтобы не смогли правоту своб доказать. Только платили и платили.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4444
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:31
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Наш парламент призванный болеть за простых граждан,

А кто так сказал? Кто ему такие простые граждане. Что они депутату могут сделать хорошего или плохого? Что они боятся , что их не вберут в следующий раз? От граждан сейчас при нынешнем Законе о выборах ничего не зависит. Что те депутаты, которые голосовали за увековечение Елбасы в названиях городов и улиц по стране, а потом успешно проголосовали за отмену своих же решений терзаются муками совести и от этого решили подать в отставку? Да нет сидят в Мажилисе и в следующем созыве будут сидеть!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4444
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:33
#9
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А вот от правительства и АП ой как много чего для депутата зависит! Поэтому и будут голосовать за всё , что придумает наше некомпетентное правительство. Другого президент нам пока не даёт и вряд ли даст в обозримом будущем!
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b
* bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4437
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 19:45
#10
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Читал об этом раньше. Не разгоняюсь уже давно - так что всё равно...
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