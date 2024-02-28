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Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды костанайцы
Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды костанайцы
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