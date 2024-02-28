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≡ Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды костанайцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48675
Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды костанайцы
Отправлено: 28.02.24 - 10:55
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Об изменении тарифа с 2 марта сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су". С 1 января 2023 года население областного центра платило за холодную воду 98,31 тенге/куб. м, а теперь стоимость вырастет до 103,76 тенге/куб. м с учетом НДС.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20074
Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды костанайцы
Отправлено: 28.02.24 - 10:55
#1
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а что сразу КТЭК не сообщает сколько будет за горячую,
вода то одна и та же.
хотя на нее месяц назад подняли, но это ведь "другое".

[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 10:58]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9764
Re: Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды...
Отправлено: 28.02.24 - 18:30
#2
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Скажите пожалуйста,кто в теме для чего публикуются два тарифа с НДС и без,я так понимаю ,что выбора всё равно нет,в любом случае будем платить с НДС.
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