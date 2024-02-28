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≡ "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48675
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 13:50
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- Выбрать среди тысячи заявок всегда трудно, - прокомментировала президент Ассоциации деловых женщин Раушан САРСЕМБАЕВА. - Я считаю, что не красота, а доброта спасет мир. И людей, которые что-то делают по велению сердца, нужно показывать.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2073
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 17:44
#15
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Цитата:
юля елиссева:
При покупеке пусть воспльзуется этой картой, а 200 тысяч налом закинет в Нужные деньги.

Вы слишком высокого мнения о финансовых возможностях работников редакции.

И да - прошу делиться только реальными вариантами решения задачи. Без обвинений и оскорблений.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36117
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 18:12
#16
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Цитата:
alex_60:
кто то помню вонь поднял на весь форум по поводу помощи "земляков из Германии",

Интересно, кто же обвинял чьих то земляков, ссылку можно?
Что за земляки там чьи то в Германии и кто к ним в кошелек залазил..
Надо о таких плохих людях писать со ссылками.
А то непонятно..

[Исправлено: 111, 28.02.2024 - 18:17]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5901
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 18:26
#17
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Цитата:
111:
одного из Уважаемых пользователей.


Вы про Юджина ??

Про Назарбаева и его фонды и СТРЁМНО ли получать ПРИЗОВЫЕ из его рук - спорно это, пока не дана официальная оценка, типа 20 сьезда КПСС официально осудившая культ личности, говорить можно что угодно и как угодно - куда деть тогда способных учеников и студентов из Назарбаев Интелектуал Школ и Назарбаев Университета ??

Цитата:
Тимур Гафуров:
предложат вариант


На эти деньги можно купить что то из бытовой техники какому нибудь нуждающемуся Детскому Дому.
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