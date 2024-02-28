Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...

Отправлено: - 18:36

Цитата://успешно практикуется во Франции, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Австрии, Италии и является бесспорной мерой в снижении аварийности на дорогах",//



".....Не знаю как у них с дорогами, но у нас управдом решает - где и какая скорость допустимая..." - я всегда говорил что этим депутатам НЕЧЕМ заняться и они в реальности - карманная НОТАРИАЛЬНАЯ контора Администрации Президента и Правительства и работают от одного ПИНКА до другого пинка.

Не понимаю: зачем вообще бороться с ограничением скоростного режима и тем более на загородных трассах: - 100 и 110 - это для Москвичей и Жигулей - сейчас везде и у всех почти иномарки и скорость 120-130 - самая оптимальная и комфортная для водителя - не устаёт за рулём и не так напрягает.



Ограничения - это лишний повод для жол-полицейских собрать мзду; на безопасность движения это ни сколько не влияет. Можно и при скорости 60-80 км/час разбиться в дребезги, если за рулём долбан.