"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 13:50
- Выбрать среди тысячи заявок всегда трудно, - прокомментировала президент Ассоциации деловых женщин Раушан САРСЕМБАЕВА. - Я считаю, что не красота, а доброта спасет мир. И людей, которые что-то делают по велению сердца, нужно показывать. Читать новость
Хех.. Бывшая работала в ассоциации, тоже на концерты Дариги ездили, за госсчет.. Какие то материалы покупали на зеленом в детские дома итд. Там тогда работали жены виайпи персон, которых надо было куда то сбагрить из дома на время, от их скукоты. Ну что ж, тем же и занимаются смотрю, то есть ничем, ну деньги да, огромные там. Фонд Назарбаева? Но и ассоциация детище назарбаевское. Конечно, деньги не пахнут, даже если их украли у народишка. Будь они даже Пабло Эскобаро или Путина с Гитлером.. Тут я с абайкой несогласен..
Напомнило вдруг мне нашего одного из Уважаемых пользователей. В комментариях он всегда уже много лет боролся с акиматом, за деревья, за цветочки и тд и тп. Но вот получает уже два года от этого акимата подарочки. Всё. Нет оппозиционера, есть хороший и достойный патриот нашего акимата, нашей страны..
abaika95: мне кажется не последовательно и не этично брать награду даже за благотворительность из фонда первого президента чью политику и курс газета так яростно критиковала все 20 лет
Действительно критиковала. В том числе и я. А также анализировала, указывала на ошибки и признавала положительные моменты. Что и должна делать пресса. И к толпе хулителей после отставки не присоединилась. А по поводу этичности - не вижу ничего зазорного в том, чтобы получить награду за общественно значимое достижение. И от акима Костаная наш корреспондент Ольга Лихограй именные часы получила, хотя критиковала его и продолжает критиковать. Мы на этот конкурс "Караван доброты" себя не выставляли. Но раз уж так получилось - приняли награду. И сама акция того достойна. Благодаря в том числе нашим читателям, которые принимали в ней участие, Вопрос в том, как использовать награду. Мы считаем правильным и этичным отдавать все призы, независимо от их источника, в фонд "Нужных денег". Как сделали, например, с именными часами акима, проведя аукцион. Как сделал наш корреспондент Андрей Скиба, перечислив премию от Национального центра по качеству дорог. А вот с наградами "Каравана доброты" пока не решили, что делать. Выставить на аукцион медаль Монетного двора? Но медаль - это не часы. Как-то неправильно будет ей владеть кому-то, не имеющему отношение к организаторам акции. Если у кого-то есть желание ее купить - пишите, обсудим. Есть карта "Сулпака" на 200 000 тенге. Если бы можно было просто снять их, то сразу перечислили бы их в фонд "Нужных денег". Обсуждали вариант - выставить карту на аукцион. Но это тоже странно - кто станет покупать карту, если можно пойти в магазин и на эти деньги купить технику? Может, наши читатели предложат вариант решения этой задачи?
Тимур Гафуров: Может, наши читатели предложат вариант решения этой задачи?
Работники редакции ведь технику для личного пользования себе время от времени покупают. Наверняка кто-то в ближайшше время планирует что-то прикупить. При покупеке пусть воспльзуется этой картой, а 200 тысяч налом закинет в Нужные деньги.
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