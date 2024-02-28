НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48675
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 13:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Выбрать среди тысячи заявок всегда трудно, - прокомментировала президент Ассоциации деловых женщин Раушан САРСЕМБАЕВА. - Я считаю, что не красота, а доброта спасет мир. И людей, которые что-то делают по велению сердца, нужно показывать.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15147
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 13:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не стрёмно получать награду из фонда бывшего диктатора и отца народов по совместительству при котором НГ активно так его критиковало?

Представлю если бы творческие кумиры Георгия Говорова журналисты российской "Новой газеты" поехали получать награду из фонда "Владимира Путина и кооператива озеро"
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20072
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:01
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
// номинация "Қайырымдылық тарихы"//

это переводится как то на русский, или нет?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20072
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


да, тут как то не очень вяжется..
Профайл
Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
121
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
получать награду из фонда бывшего

Мы посчитали, что эта награда не относится напрямую к основной работе редакции.

И могу заверить вас, что ни одна награда не отразится на редакционной политике и моей работе, как журналиста "Нашей газеты". Думаю, вы итак это знаете, читая наши статьи.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20072
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 14:32
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Думаю, вы итак это знаете,


"итак" в данном случае раздельно пишется вроде.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36116
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Бывшая работала в ассоциации, тоже на концерты Дариги ездили, за госсчет..
Какие то материалы покупали на зеленом в детские дома итд.
Там тогда работали жены виайпи персон, которых надо было куда то сбагрить из дома на время, от их скукоты.
Ну что ж, тем же и занимаются смотрю, то есть ничем, ну деньги да, огромные там.
Фонд Назарбаева?
Но и ассоциация детище назарбаевское.
Конечно, деньги не пахнут, даже если их украли у народишка.
Будь они даже Пабло Эскобаро или Путина с Гитлером..
Тут я с абайкой несогласен..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36116
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 14:54
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомнило вдруг мне нашего одного из Уважаемых пользователей.
В комментариях он всегда уже много лет боролся с акиматом, за деревья, за цветочки и тд и тп.
Но вот получает уже два года от этого акимата подарочки.
Всё.
Нет оппозиционера, есть хороший и достойный патриот нашего акимата, нашей страны..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20072
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 15:09
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году была
ручка CASIO от акимата.


[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 15:13]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15147
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 15:34
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Мы посчитали, что эта награда не относится напрямую к основной работе редакции.

к работе не относится а к репутации все таки да
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
И могу заверить вас, что ни одна награда не отразится на редакционной политике и моей работе, как журналиста

да я вроде и не писал, что награда от фонда Назрабаева как то отразится на вашей работе или по отношению к Назарбаеву

я в общем, пишу что мне кажется не последовательно и не этично брать награду даже за благотворительность из фонда первого президента чью политику и курс газета так яростно критиковала все 20 лет
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2072
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 16:31
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мне кажется не последовательно и не этично брать награду даже за благотворительность из фонда первого президента чью политику и курс газета так яростно критиковала все 20 лет

Действительно критиковала. В том числе и я. А также анализировала, указывала на ошибки и признавала положительные моменты. Что и должна делать пресса. И к толпе хулителей после отставки не присоединилась.
А по поводу этичности - не вижу ничего зазорного в том, чтобы получить награду за общественно значимое достижение. И от акима Костаная наш корреспондент Ольга Лихограй именные часы получила, хотя критиковала его и продолжает критиковать.
Мы на этот конкурс "Караван доброты" себя не выставляли. Но раз уж так получилось - приняли награду. И сама акция того достойна. Благодаря в том числе нашим читателям, которые принимали в ней участие,
Вопрос в том, как использовать награду. Мы считаем правильным и этичным отдавать все призы, независимо от их источника, в фонд "Нужных денег". Как сделали, например, с именными часами акима, проведя аукцион. Как сделал наш корреспондент Андрей Скиба, перечислив премию от Национального центра по качеству дорог.
А вот с наградами "Каравана доброты" пока не решили, что делать.
Выставить на аукцион медаль Монетного двора? Но медаль - это не часы. Как-то неправильно будет ей владеть кому-то, не имеющему отношение к организаторам акции. Если у кого-то есть желание ее купить - пишите, обсудим.
Есть карта "Сулпака" на 200 000 тенге. Если бы можно было просто снять их, то сразу перечислили бы их в фонд "Нужных денег". Обсуждали вариант - выставить карту на аукцион. Но это тоже странно - кто станет покупать карту, если можно пойти в магазин и на эти деньги купить технику?
Может, наши читатели предложат вариант решения этой задачи?
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3297
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 17:06
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Может, наши читатели предложат вариант решения этой задачи?

Работники редакции ведь технику для личного пользования себе время от времени покупают. Наверняка кто-то в ближайшше время планирует что-то прикупить. При покупеке пусть воспльзуется этой картой, а 200 тысяч налом закинет в Нужные деньги.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36116
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 17:21
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Может, наши читатели предложат вариант решения этой задачи?

Это не этично наверно, говорить о чужих деньгах и решать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: alex_60, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS