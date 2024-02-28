Отправлено: - 16:31

abaika95:

мне кажется не последовательно и не этично брать награду даже за благотворительность из фонда первого президента чью политику и курс газета так яростно критиковала все 20 лет

Цитата:Действительно критиковала. В том числе и я. А также анализировала, указывала на ошибки и признавала положительные моменты. Что и должна делать пресса. И к толпе хулителей после отставки не присоединилась.А по поводу этичности - не вижу ничего зазорного в том, чтобы получить награду за общественно значимое достижение. И от акима Костаная наш корреспондент Ольга Лихограй именные часы получила, хотя критиковала его и продолжает критиковать.Мы на этот конкурс "Караван доброты" себя не выставляли. Но раз уж так получилось - приняли награду. И сама акция того достойна. Благодаря в том числе нашим читателям, которые принимали в ней участие,Вопрос в том, как использовать награду. Мы считаем правильным и этичным отдавать все призы, независимо от их источника, в фонд "Нужных денег". Как сделали, например, с именными часами акима, проведя аукцион. Как сделал наш корреспондент Андрей Скиба, перечислив премию от Национального центра по качеству дорог.А вот с наградами "Каравана доброты" пока не решили, что делать.Выставить на аукцион медаль Монетного двора? Но медаль - это не часы. Как-то неправильно будет ей владеть кому-то, не имеющему отношение к организаторам акции. Если у кого-то есть желание ее купить - пишите, обсудим.Есть карта "Сулпака" на 200 000 тенге. Если бы можно было просто снять их, то сразу перечислили бы их в фонд "Нужных денег". Обсуждали вариант - выставить карту на аукцион. Но это тоже странно - кто станет покупать карту, если можно пойти в магазин и на эти деньги купить технику?Может, наши читатели предложат вариант решения этой задачи?