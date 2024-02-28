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≡ "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48675
"Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане - что нужно знать
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
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"Cредняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1371
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 16:20
#1
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Так дайте нам жизнь как во Франции или Австрии!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20072
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:14
#2
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//поясняют депутаты./

хуже обьяснение найти трудно.
депутаты они с другой планеты же.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20072
Re: "Средняя скорость". Новый вид штрафа готовят для...
Отправлено: 28.02.24 - 17:15
#3
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хотя о чем это я.
тут же
///Новый вид штрафа готовят для водителей в Казахстане//
это да, это их работа.
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