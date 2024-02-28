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≡ "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48672
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 13:50
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- Выбрать среди тысячи заявок всегда трудно, - прокомментировала президент Ассоциации деловых женщин Раушан САРСЕМБАЕВА. - Я считаю, что не красота, а доброта спасет мир. И людей, которые что-то делают по велению сердца, нужно показывать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15145
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 13:50
#1
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Не стрёмно получать награду из фонда бывшего диктатора и отца народов по совместительству при котором НГ активно так его критиковало?

Представлю если бы творческие кумиры Георгия Говорова журналисты российской "Новой газеты" поехали получать награду из фонда "Владимира Путина и кооператива озеро"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20068
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:01
#2
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// номинация "Қайырымдылық тарихы"//

это переводится как то на русский, или нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20068
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:03
#3
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Цитата:
abaika95:


да, тут как то не очень вяжется..
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
121
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:27
#4
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Цитата:
abaika95:
получать награду из фонда бывшего

Мы посчитали, что эта награда не относится напрямую к основной работе редакции.

И могу заверить вас, что ни одна награда не отразится на редакционной политике и моей работе, как журналиста "Нашей газеты". Думаю, вы итак это знаете, читая наши статьи.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20068
"НГ" стала лауреатом республиканского конкурса "Караван доброты". За что наградили и кто еще из костанайцев был отмечен в Астане?
Отправлено: 28.02.24 - 14:32
#5
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Думаю, вы итак это знаете,


"итак" в данном случае раздельно пишется вроде.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36108
Re: "НГ" стала лауреатом республиканского конкурса...
Отправлено: 28.02.24 - 14:38
#6
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Хех..
Бывшая работала в ассоциации, тоже на концерты Дариги ездили, за госсчет..
Какие то материалы покупали на зеленом в детские дома итд.
Там тогда работали жены виайпи персон, которых надо было куда то сбагрить из дома на время, от их скукоты.
Ну что ж, тем же и занимаются смотрю, то есть ничем, ну деньги да, огромные там.
Фонд Назарбаева?
Но и ассоциация детище назарбаевское.
Конечно, деньги не пахнут, даже если их украли у народишка.
Будь они даже Пабло Эскобаро или Путина с Гитлером..
Тут я с абайкой несогласен..
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