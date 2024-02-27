Отправлено: - 14:06

Добринцофф:

Если он влажный,то значит такой и поступил,никто в здравом уме не будет специально его увлажнять.

Добринцофф:

Это то же всё с фабрик приходит в таком виде,хотите ценник подешевле, пожалуйста получайте.

Добринцофф:

А вот это действительно есть,но кто сейчас будет запоминать каждый ценник,люди набирают полные тележки

[Исправлено: mks2703, 28.02.2024 - 14:07]

Цитата:Цитата:Вы часом не в супермаркете работаете?Цитата:Я не набираю полные тележки. Мне проще. Взял лосьон после бритья возле кассы по хорошей цене, на кассе цена выросла чуть ли не в два раза. Забыли ценник поменять - маркетинговый ход.