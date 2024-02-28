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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 11:16
Цитата:
И этим шпионом
Оказался Путин котрый вверг Россию в бессмысленную бойню
Угробил тысячи русских мужиков
Посадил страну на санкции
Похерил все энергетические пути
При этом по сути выручив США сделав так что контракты на американское вооружение бьют все рекорды
США увеличили поставки газа и нефти
И вообще экономически начали вылезать из застоя
Смешно
У Путина в кремле наверно медаль почета висит на стенке уже
alex_60:
Американцы очень долго готовили супер-шпиона для отправки его в Россию. Его легенда была проработана просто блестяще. Он в совершенстве овладел диалектом того региона, где должен был работать.
Американцы очень долго готовили супер-шпиона для отправки его в Россию. Его легенда была проработана просто блестяще. Он в совершенстве овладел диалектом того региона, где должен был работать.
И этим шпионом
Оказался Путин котрый вверг Россию в бессмысленную бойню
Угробил тысячи русских мужиков
Посадил страну на санкции
Похерил все энергетические пути
При этом по сути выручив США сделав так что контракты на американское вооружение бьют все рекорды
США увеличили поставки газа и нефти
И вообще экономически начали вылезать из застоя
Смешно
У Путина в кремле наверно медаль почета висит на стенке уже
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 11:19
Цитата:
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
И.А,Крылов
Уж простите навеяло,глупости перестанете писать, не буду я к Вам цепляться
alex_60:
, но я не виноват,
, но я не виноват,
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
И.А,Крылов
Уж простите навеяло,глупости перестанете писать, не буду я к Вам цепляться
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 11:27
Цитата:
Говорят про большое количество украинских беженцев, но молчат про чеченских. Если взять соотношение количество народа к беженцам, как то сравнимо будет. Причём кровная вражда в Чечне не отменена,было 300 лет войны с Россией , теперь сколько лет гражданской( а может клановой)? Кадыров знает, не раз подчёркивал, что является пехотинцем Путина, что без поддержки Кремля будет нелегко.
abaika95:
Сила естественно
Сила естественно
Говорят про большое количество украинских беженцев, но молчат про чеченских. Если взять соотношение количество народа к беженцам, как то сравнимо будет. Причём кровная вражда в Чечне не отменена,было 300 лет войны с Россией , теперь сколько лет гражданской( а может клановой)? Кадыров знает, не раз подчёркивал, что является пехотинцем Путина, что без поддержки Кремля будет нелегко.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 11:35
Хотел пографоманствовать, написать статью, почему я разочаровался в Жана Казакстан. Потом передумал, наверное причиной природная лень, потом из дилеммы" тварь дрожащая или право имею", видимо всё таки тварь". Жана Казакстан делает вид, что слышит меня на отдалении. Но когда я что то говорю ему притворяется слепоглухонемым!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 11:51
Цитата:
Мне вот интересно, ты обзываешь
его разному и по всякому,не опущусь до повторения похабщины, которую ты несёшь в его адрес.
"ты с именем этим ложишься, и с именем этим встаёшь", это про тебя.
работа, я это понимаю.
В России, по последним опросам, 82 процента населения его поддерживают. И выберут президентом, в марте.
Теперь вопрос, для тебя, кто умнее то на самом деле, Путин или абайка95.
Президент России или " психолог* из Костаная, который 24/7 тут пишет про него
гадости.. (ну или копипастит)
[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 13:31]
abaika95:
Оказался Путин
Оказался Путин
Мне вот интересно, ты обзываешь
его разному и по всякому,не опущусь до повторения похабщины, которую ты несёшь в его адрес.
"ты с именем этим ложишься, и с именем этим встаёшь", это про тебя.
работа, я это понимаю.
В России, по последним опросам, 82 процента населения его поддерживают. И выберут президентом, в марте.
Теперь вопрос, для тебя, кто умнее то на самом деле, Путин или абайка95.
Президент России или " психолог* из Костаная, который 24/7 тут пишет про него
гадости.. (ну или копипастит)
[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 13:31]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 11:53
Цитата:
Вас на часок разве что на это хватит. А там по новой.
saba:
не буду я к Вам цепляться
не буду я к Вам цепляться
Вас на часок разве что на это хватит. А там по новой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 12:27
Цитата:
Мне просто интересно, как человек может сотворить себе кумира и слепо верить ему во всём! У всех остальных наших форумчан, тех кто за Путина, нет этой слепой веры! У Вас же она брызжет через край!
alex_60:
Вас на часок разве что на это хватит.
Вас на часок разве что на это хватит.
Мне просто интересно, как человек может сотворить себе кумира и слепо верить ему во всём! У всех остальных наших форумчан, тех кто за Путина, нет этой слепой веры! У Вас же она брызжет через край!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:06
Цитата:
Да ну, перестань.
У Добринцова как было, жуть, просто он сейчас стал выше над этой темой любви к Путину.
Этот, Хулио который и Монгол Шуудан и много его ников, тот вообще, даже в личке ради Путина запорол свои ники.
А этот страдает национализмом больше, его удаляют именно за национализм.
Любовь к Путину это так, сопутствующие проблемы.
Скептик, Змея, а как любит Путина Уид..
Это тоже непередаваемые ощущения.
Что он тут во Флуде то начал, ради любви к Путину..
Йенг, не земляк, все они очень оголтелые так сказать фанаты Путина до такой степени , что Йенг сказал что пойдет на СВО..
А этот то никуда не уйдет, просто провокации на базе национализма..
Ну да, ждет..
Ясно чего..
Полно тут любителей Путина.
Мне в личку писали, Путин наш президент, не трожь его.
Это же надо чтобы так торкнуло..
saba:
всех остальных наших форумчан, тех кто за Путина, нет этой слепой веры! У Вас же она брызжет через край!
всех остальных наших форумчан, тех кто за Путина, нет этой слепой веры! У Вас же она брызжет через край!
Да ну, перестань.
У Добринцова как было, жуть, просто он сейчас стал выше над этой темой любви к Путину.
Этот, Хулио который и Монгол Шуудан и много его ников, тот вообще, даже в личке ради Путина запорол свои ники.
А этот страдает национализмом больше, его удаляют именно за национализм.
Любовь к Путину это так, сопутствующие проблемы.
Скептик, Змея, а как любит Путина Уид..
Это тоже непередаваемые ощущения.
Что он тут во Флуде то начал, ради любви к Путину..
Йенг, не земляк, все они очень оголтелые так сказать фанаты Путина до такой степени , что Йенг сказал что пойдет на СВО..
А этот то никуда не уйдет, просто провокации на базе национализма..
Ну да, ждет..
Ясно чего..
Полно тут любителей Путина.
Мне в личку писали, Путин наш президент, не трожь его.
Это же надо чтобы так торкнуло..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:15
Цитата:
Нет, сила не в том, что они особо то не хотят ввязываться в разборки славян.
Их сила в том, что они из за этого становятся только сильнее и с ними считаются, уже не на уровне таджиков узбеков.
Так сказать мягкая сила.
Не секрет, что многие зоны влияния в России у них.
Ну там еще другие кавказские республики неплохо действуют.
Кто то слышал, чтоб об азербайджанцах говорили как о таджиках?
Нет.
Ну примерно так делят пирог под названием Россия.
Грузин то уже нет, их Россия то отшила, на радость другим группам..
maxsaf:
что кадыровцы в украину чисто пофоткаться и тиктоки позаписывать выдвигаются, так? И в этом их сила,
что кадыровцы в украину чисто пофоткаться и тиктоки позаписывать выдвигаются, так? И в этом их сила,
Нет, сила не в том, что они особо то не хотят ввязываться в разборки славян.
Их сила в том, что они из за этого становятся только сильнее и с ними считаются, уже не на уровне таджиков узбеков.
Так сказать мягкая сила.
Не секрет, что многие зоны влияния в России у них.
Ну там еще другие кавказские республики неплохо действуют.
Кто то слышал, чтоб об азербайджанцах говорили как о таджиках?
Нет.
Ну примерно так делят пирог под названием Россия.
Грузин то уже нет, их Россия то отшила, на радость другим группам..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:21
Цитата:
Они обе, или обое, или двое, или просто славяне, проиграли в этой войне.
И причем жестко.
Что будет через лет 10 остается только догадываться.
А на долгосрочную перспективу?
Причем выиграли все страны Запада, Америка, продали советский металлолом, теперь развивают экономику, зная что война как раз для этого дает отличные шансы разбогатеть.
В войне славян против славян выигрывают все, это да, так и есть.
Даже нам война выгодна, узбекам, киргизам.
В экономическом плане.
maxsaf:
Над проигравшей Украиной или проигравшей Россией?
Над проигравшей Украиной или проигравшей Россией?
Они обе, или обое, или двое, или просто славяне, проиграли в этой войне.
И причем жестко.
Что будет через лет 10 остается только догадываться.
А на долгосрочную перспективу?
Причем выиграли все страны Запада, Америка, продали советский металлолом, теперь развивают экономику, зная что война как раз для этого дает отличные шансы разбогатеть.
В войне славян против славян выигрывают все, это да, так и есть.
Даже нам война выгодна, узбекам, киргизам.
В экономическом плане.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:22
Цитата:
Но ни один из них заметь, не призывал устроить праздник по поводу аннексии украинских территорий, кроме Алекса.
Я тогда подумал, в своём ли он уме?
111:
Да ну, перестань
Да ну, перестань
Но ни один из них заметь, не призывал устроить праздник по поводу аннексии украинских территорий, кроме Алекса.
Я тогда подумал, в своём ли он уме?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:25
Цитата:
Ну он хоть говорит и не скрывает этого.
Это как если сравнить открытый или закрытый гей.
Каминг аут вроде.
Остальные при случае будут много жестче и живодерней.
Потому что молчат и улыбаются тебе в лицо.
Но позицию свою они уже озвучили, в других тонах.
Такие люди опаснее всего, ножом в спину, это еще цветочки..
saba:
Но ни один из них заметь, не призывал устроить праздник по поводу аннексии украинских территорий, кроме Алекса
Но ни один из них заметь, не призывал устроить праздник по поводу аннексии украинских территорий, кроме Алекса
Ну он хоть говорит и не скрывает этого.
Это как если сравнить открытый или закрытый гей.
Каминг аут вроде.
Остальные при случае будут много жестче и живодерней.
Потому что молчат и улыбаются тебе в лицо.
Но позицию свою они уже озвучили, в других тонах.
Такие люди опаснее всего, ножом в спину, это еще цветочки..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:45
Цитата:
Цитата:
на 34 минуты хватило.
всего.
как я и предполагал.
да и еще и вранье с оскорблениями впридачу полезло.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 13:47]
alex_60:
Вас на часок разве что на это хватит. А там по новой.
Вас на часок разве что на это хватит. А там по новой.
Цитата:
saba:
У Вас же она брызжет через край!
У Вас же она брызжет через край!
на 34 минуты хватило.
всего.
как я и предполагал.
да и еще и вранье с оскорблениями впридачу полезло.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2024 - 13:47]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15145
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:46
Цитата:
Умнее абайка конечно тут даже без обсуждений
А вот кто наглее,вероломнее,лживее, лицемернее путин или его двойник "банкетный"?))
Цитата:
Что за хозяина обиделся?
Ну бывает
Не обижайся
alex_60:
Теперь вопрос, для тебя, кто умнее то на самом деле, Путин или абайка95.
Теперь вопрос, для тебя, кто умнее то на самом деле, Путин или абайка95.
Умнее абайка конечно тут даже без обсуждений
А вот кто наглее,вероломнее,лживее, лицемернее путин или его двойник "банкетный"?))
Цитата:
alex_60:
Мне вот интересно, ты обзываешь его разному и по всякому,
Мне вот интересно, ты обзываешь его разному и по всякому,
Что за хозяина обиделся?
Ну бывает
Не обижайся
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.02.24 - 13:52
Цитата:
тогда к Наполеону,в 6 палату.
abaika95:
Умнее абайка конечно тут даже без обсуждений
Умнее абайка конечно тут даже без обсуждений
тогда к Наполеону,в 6 палату.
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