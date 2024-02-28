Отправлено: - 13:06

saba:

всех остальных наших форумчан, тех кто за Путина, нет этой слепой веры! У Вас же она брызжет через край!

Цитата:Да ну, перестань.У Добринцова как было, жуть, просто он сейчас стал выше над этой темой любви к Путину.Этот, Хулио который и Монгол Шуудан и много его ников, тот вообще, даже в личке ради Путина запорол свои ники.А этот страдает национализмом больше, его удаляют именно за национализм.Любовь к Путину это так, сопутствующие проблемы.Скептик, Змея, а как любит Путина Уид..Это тоже непередаваемые ощущения.Что он тут во Флуде то начал, ради любви к Путину..Йенг, не земляк, все они очень оголтелые так сказать фанаты Путина до такой степени , что Йенг сказал что пойдет на СВО..А этот то никуда не уйдет, просто провокации на базе национализма..Ну да, ждет..Ясно чего..Полно тут любителей Путина.Мне в личку писали, Путин наш президент, не трожь его.Это же надо чтобы так торкнуло..