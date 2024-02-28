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≡ Переход на единое время может парализовать работу банков Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48671
Переход на единое время может парализовать работу банков Казахстана
Отправлено: 28.02.24 - 09:54
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В ночь на 1 марта 2024 года Казахстан перейдет на единый часовой пояс. Банки уже предупреждают клиентов о сбоях в работе приложений и сервисов. Эксперты высказывают опасения, что первый день весны может пройти без привычных банковских операций.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20061
Re: Переход на единое время может парализовать работу банков...
Отправлено: 28.02.24 - 09:54
#1
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Похоже конец света наступит в Казахстане. При переходе.
Коллапс.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20061
Re: Переход на единое время может парализовать работу банков...
Отправлено: 28.02.24 - 09:56
#2
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Надеюсь хоть человек на башню ночью
Придёт и переведёт.
А то вдруг проспит, и что потом будет, ужас.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
16
Re: Переход на единое время может парализовать работу банков...
Отправлено: 28.02.24 - 11:14
#3
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Судя по всему, правительство не согласовало с банковской сферой дату перевода А что в банке сидят невежи которые читать не умеют? Или ЭТО ОТКРЫТЫЙ САБОТАЖ?! Да ещё и с предупреждением по СМИ?! Кнб вы на кому служите? Каким царямКаким Богам? Вот бы при Сталине такое учидили, да ещё с предупреждением? Уже бы растреляли половину, и правильно бы сделали, это моё личное мнение и имею право его высказать! Только расстрельными статьями за ВРЕДИТЕЛЬСТВО своему народу!, можно выправить ситуацию! только расстрелом!!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1157
Переход на единое время может парализовать работу банков Казахстана
Отправлено: 28.02.24 - 11:47
#4
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Ростовщики себе цену набивают.
А в правительстве откровенно дурака сваляли. Такие вещи по нормальному делаются с субботы на воскресенье.
А вообще - переживём и это. Не такое переживали.
Так что - зря ростовщики пыхтят. Никто им не посочувствует.

[Исправлено: Skeptic, 28.02.2024 - 11:48]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6719
Re: Переход на единое время может парализовать работу банков...
Отправлено: 28.02.24 - 11:50
#5
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Надеюсь хоть человек на башню ночью
Где-то уже писали,мол в четыре утра придет кто-то с ноутбуком и переведет стрелки, хотя практически всем чихать что там эти часы показывают. Надеюсь дорого не заплатили
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