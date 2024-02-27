Отправлено: - 09:29

сайлау курманов:

Просто удивительно, силикатный кирпич (из него построили городскую больницу в рудном) обтянули пластиковым сайдингом. Для чего? Наверное советские строители и проектировщики покрутили пальцем у виска кто бы тогда предложили такую идею.

Цитата:У них сейчас нормы такие. Они утепляют. Без этого не принимают капремонт.Стены перестают дышать, через несколько лет появляется сырость и грибок.Гаражная мода - упадочный стиль.