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≡ Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
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Об этом в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета техрегулирования и метрологии Нургуль ШОДОРОВА. С сентября 2023 года требование о ежегодной поверке этих средств измерения вновь предъявляется к бизнесу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36102
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 02:02
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Это в каких остальных?

Ну , у меня была тема на эту тему..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36102
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 28.02.24 - 02:03
#16
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Цитата:
таноми52:
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.

Да, бывает, я взвешивал, бывали и плюсы
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