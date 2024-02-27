Отправлено: - 19:43

111:

Тут видим, что россиянина, которого сделали рабом, за оскорбление мусульман, наконец то посадили. Пусть радуетмя, что не убили. Ахмат Сила!

Цитата:2000ый год Путин:будем мочить их в сортире (ваххабитов а по сути чеченцев)2023 год: отдайте русского пацана на растерзание чеченцам (ваххабитскому клану) чтобы все мусульмане думали что я за нихГлупого Пацана отдают на растерзание в ЧечнюПутин думает: вот щас мусульмане всего мира увидят и будут думать что я крутой европеец ведь я сдал своего соплеменника мусульманам потомучто уважаю КоранМусульмане мира думают: что Путин кяфир,трус и дурак раз отдал своего кяфира на растерзание муслимам так как боится гнева Муслимов всего мираЭто ещё один факт что Путин очень не умный человек которому при этом же дают не верную информацию дабы он был еще и вакууме точной инфы для принятия решений