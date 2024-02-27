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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:33
Цитата:
---Это вы про себя ?? Вы ни на один вопрос , эаданый вам нигде и некогда не отвечаете !
111:
Мне нравится, когда так извиваются, и мыла не надо..
Мне нравится, когда так извиваются, и мыла не надо..
---Это вы про себя ?? Вы ни на один вопрос , эаданый вам нигде и некогда не отвечаете !
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:39
Цитата:
----И где был донос ?
111:
Спросил про донос, я показал.
Спросил про донос, я показал.
----И где был донос ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:50
Цитата:
-----Не надоело глупости писать ? Какой тут донос ?Флуд на самом деле превратился черт знает во что ? Это мое личное мнение . И причем тут донос ? Гипертрофированные мысли тут у некоторых .Или просто непонимание из - за узкости мозга ? Неужели не удалять ??? Тут просто полемика , а не выяснение отношений ! Надеюсь , модератор правильно поймет ?
111:
для вас так привычно доносить,
для вас так привычно доносить,
-----Не надоело глупости писать ? Какой тут донос ?Флуд на самом деле превратился черт знает во что ? Это мое личное мнение . И причем тут донос ? Гипертрофированные мысли тут у некоторых .Или просто непонимание из - за узкости мозга ? Неужели не удалять ??? Тут просто полемика , а не выяснение отношений ! Надеюсь , модератор правильно поймет ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:56
---И все - таки IQ некоторым тут надо посмотреть , если даже юмора не понимают
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 04:01
Цитата:
----Господи , дай Бог и Аллах , чтобы это продлилось как можно дольше !!! Хотя бы на год !!!
[Исправлено: Гога, 27.02.2024 - 01:03]
111:
У меня всё!
У меня всё!
----Господи , дай Бог и Аллах , чтобы это продлилось как можно дольше !!! Хотя бы на год !!!
[Исправлено: Гога, 27.02.2024 - 01:03]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 04:04
---А может доченьку захотите ? Так три года будет здесь спокойно
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 17:40
Тут видим, что россиянина, которого сделали рабом, за оскорбление мусульман, наконец то посадили.
Пусть радуетмя, что не убили.
Ахмат Сила!
Пусть радуетмя, что не убили.
Ахмат Сила!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 19:43
Цитата:
2000ый год Путин:будем мочить их в сортире (ваххабитов а по сути чеченцев)
2023 год: отдайте русского пацана на растерзание чеченцам (ваххабитскому клану) чтобы все мусульмане думали что я за них
Глупого Пацана отдают на растерзание в Чечню
Путин думает: вот щас мусульмане всего мира увидят и будут думать что я крутой европеец ведь я сдал своего соплеменника мусульманам потомучто уважаю Коран
Мусульмане мира думают: что Путин кяфир,трус и дурак раз отдал своего кяфира на растерзание муслимам так как боится гнева Муслимов всего мира
Это ещё один факт что Путин очень не умный человек которому при этом же дают не верную информацию дабы он был еще и вакууме точной инфы для принятия решений
111:
Тут видим, что россиянина, которого сделали рабом, за оскорбление мусульман, наконец то посадили. Пусть радуетмя, что не убили. Ахмат Сила!
Тут видим, что россиянина, которого сделали рабом, за оскорбление мусульман, наконец то посадили. Пусть радуетмя, что не убили. Ахмат Сила!
2000ый год Путин:будем мочить их в сортире (ваххабитов а по сути чеченцев)
2023 год: отдайте русского пацана на растерзание чеченцам (ваххабитскому клану) чтобы все мусульмане думали что я за них
Глупого Пацана отдают на растерзание в Чечню
Путин думает: вот щас мусульмане всего мира увидят и будут думать что я крутой европеец ведь я сдал своего соплеменника мусульманам потомучто уважаю Коран
Мусульмане мира думают: что Путин кяфир,трус и дурак раз отдал своего кяфира на растерзание муслимам так как боится гнева Муслимов всего мира
Это ещё один факт что Путин очень не умный человек которому при этом же дают не верную информацию дабы он был еще и вакууме точной инфы для принятия решений
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 20:10
Цитата:
Цитата:
111:
Ахмат Сила!
Ахмат Сила!
Цитата:
Украинец, кричавший на праздновании дня рождения лозунг «Ахмат — сила», принес извинения после того, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Видеозапись раскаяния опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.
Молодой человек праздновал свой день рождения в ночь на 25 февраля. Во время мероприятия он решил выкрикнуть фразу «Ахмат — сила».
Молодой человек праздновал свой день рождения в ночь на 25 февраля. Во время мероприятия он решил выкрикнуть фразу «Ахмат — сила».
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 20:37
Цитата:
Не пойму, ты за Украину или за тех, кто их мочит?
Цитата:
111:
Ахмат Сила!
Ахмат Сила!
Не пойму, ты за Украину или за тех, кто их мочит?
Цитата:
Курганский военнослужащий Владимир Лаптев, который ранее служил в спецназе «Ахмат», поднял флаг Чечни в Авдеевке. Об этом он рассказал URA.ru.
«Подняли чеченский флаг в Авдеевке», — сказал бывший военный «Ахмата». Лаптев добавил, что носил с собой чеченский флаг со времен службы в спецназе.
Авдеевка, расположенная под Донецком, перешла под контроль российских сил 17 февраля.
«Подняли чеченский флаг в Авдеевке», — сказал бывший военный «Ахмата». Лаптев добавил, что носил с собой чеченский флаг со времен службы в спецназе.
Авдеевка, расположенная под Донецком, перешла под контроль российских сил 17 февраля.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 23:32
Мне кажется что любому адекватному человеку понимающему русский язык известно что Чечня последние 30 лет это не Россия
Это уже отдельное государство которое даже не захватили
Вместо этого Путин купил влиятельный ваххабитский клан Кадыровых дав им разрешение на полное самоуправление даже не в стране а на Кавказе в целом
Путин платит контрибуцию в Чечню восстанавливая ее и делая по сути мелким арабским эмиратом куда граждане России что-то не ездят
Но с учётом что иногда Кадыров будет публично здороваться с Путиным под камеры как его вассал
Война в Чечне закончилась временно
Кадыров собрал сильные войска
Его армия в войне толком не участвует
Только под камеры
Он ждёт часа поднять восстание как Путин либо ослабнет либо умрет
Мне кажется в России все это понимают поэтому такие натянутые отношения между русскими и чеченцами
Незря ещё в начале правления Путина убитая в будущем журналистка Политковская утверждала что в личных беседах молодой кадыров своим приближенным говорил на чеченском "ниче этот мелкий ещё перед нами стоять на коленях будет..."
Это уже отдельное государство которое даже не захватили
Вместо этого Путин купил влиятельный ваххабитский клан Кадыровых дав им разрешение на полное самоуправление даже не в стране а на Кавказе в целом
Путин платит контрибуцию в Чечню восстанавливая ее и делая по сути мелким арабским эмиратом куда граждане России что-то не ездят
Но с учётом что иногда Кадыров будет публично здороваться с Путиным под камеры как его вассал
Война в Чечне закончилась временно
Кадыров собрал сильные войска
Его армия в войне толком не участвует
Только под камеры
Он ждёт часа поднять восстание как Путин либо ослабнет либо умрет
Мне кажется в России все это понимают поэтому такие натянутые отношения между русскими и чеченцами
Незря ещё в начале правления Путина убитая в будущем журналистка Политковская утверждала что в личных беседах молодой кадыров своим приближенным говорил на чеченском "ниче этот мелкий ещё перед нами стоять на коленях будет..."
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 23:49
Цитата:
----Факты есть ?
abaika95:
молодой кадыров своим приближенным говорил
молодой кадыров своим приближенным говорил
----Факты есть ?
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