Отправлено: - 23:21





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51548 В Казахстане запретят вступительные экзамены при поступлении детей в первый класс в лицеи и гимназии.Источник:

Цитата:вот это правильно, я считаю. нафига нам нужны умные дети? надо напихать в один класс и смышленых с тягой к знаниям и обучению и тупых с тягой играться в дебильные игры на так называемых "смарт"фонах, чтобы отбить у первых желание и стремление учиться. а не то, не дай божЕ, вырастут в умненьких взрослых и начнут задавать вопросы сложные для выпускников очень средних школ во власти и структурах управления страной.