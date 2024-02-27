НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 09:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане запретят вступительные экзамены при поступлении детей в первый класс в лицеи и гимназии. Новый запрет объяснил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22088
Re: Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 09:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чем обосновано данное решение?

Один реформатор вводит новшества, другой их отменяет. Никогда не останутся без работы, не смотря на нулевой результат.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20050
Re: Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 09:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев///

Не зря хлеб ест, работу работает.
Реформы претворяет в жизнь.
Так держать.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20050
Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 09:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только вот что не понял
До этого было так, в прошлом году
///№1. Условие для зачисления детей в первый класс
Сегодня для зачисления детей в первый класс экзамены, тестирования и прочие виды проверки знаний не проводятся.///

И что изменилось?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20050
Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 10:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, это лицеев и гимназий только касается.
В заголовке статьи этот нюанс не отражён.
Туда похоже экзамены были. А в общеобразовательные школы не было и раньше.

[Исправлено: alex_60, 27.02.2024 - 10:16]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20050
Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 10:12
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директора лицеев и гимназий думаю будут недовольны.
Да и разница с общеобразовательной
Школой есть по определению.
В лицее учебная программа ориентирована на углубленное изучение конкретных предметов, связанных с направлением выбранного профиля.
В гимназии учебная программа также включает углубленное изучение предметов, но она может быть более широкой и непривязанной к профильному обучению.

[Исправлено: alex_60, 27.02.2024 - 10:13]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1670
Re: Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 10:56
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям независимо от уровня подготовки,

Источник:


Судя по тем параметрам по которым в данное время отменяются занятия в школах...а тут вы этим вообще сводите на ноль обязанности родителей в подготовке и освоению первоначальных знаний. вы этим самым создаёте тепличным условиям для детей..и это ни к чему хорошему не приведёт..
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
512
Re: Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 23:21
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Казахстане запретят вступительные экзамены при поступлении детей в первый класс в лицеи и гимназии.

Источник:

вот это правильно, я считаю. нафига нам нужны умные дети? надо напихать в один класс и смышленых с тягой к знаниям и обучению и тупых с тягой играться в дебильные игры на так называемых "смарт"фонах, чтобы отбить у первых желание и стремление учиться. а не то, не дай божЕ, вырастут в умненьких взрослых и начнут задавать вопросы сложные для выпускников очень средних школ во власти и структурах управления страной.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS