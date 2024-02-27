Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане
Отправлено: 27.02.24 - 09:35
В Казахстане запретят вступительные экзамены при поступлении детей в первый класс в лицеи и гимназии. Новый запрет объяснил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев. Читать новость
Только вот что не понял До этого было так, в прошлом году ///№1. Условие для зачисления детей в первый класс Сегодня для зачисления детей в первый класс экзамены, тестирования и прочие виды проверки знаний не проводятся.///
Директора лицеев и гимназий думаю будут недовольны. Да и разница с общеобразовательной Школой есть по определению. В лицее учебная программа ориентирована на углубленное изучение конкретных предметов, связанных с направлением выбранного профиля. В гимназии учебная программа также включает углубленное изучение предметов, но она может быть более широкой и непривязанной к профильному обучению.
Судя по тем параметрам по которым в данное время отменяются занятия в школах...а тут вы этим вообще сводите на ноль обязанности родителей в подготовке и освоению первоначальных знаний. вы этим самым создаёте тепличным условиям для детей..и это ни к чему хорошему не приведёт..
вот это правильно, я считаю. нафига нам нужны умные дети? надо напихать в один класс и смышленых с тягой к знаниям и обучению и тупых с тягой играться в дебильные игры на так называемых "смарт"фонах, чтобы отбить у первых желание и стремление учиться. а не то, не дай божЕ, вырастут в умненьких взрослых и начнут задавать вопросы сложные для выпускников очень средних школ во власти и структурах управления страной.
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