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≡ Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
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Об этом в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета техрегулирования и метрологии Нургуль ШОДОРОВА. С сентября 2023 года требование о ежегодной поверке этих средств измерения вновь предъявляется к бизнесу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6718
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
#1
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Всё супермаркеты продают продукцию с уже готовыми наклейками где есть цена,вес,дата и конечная стоимость товара. Зачем эти потуги, что-то выдумывать. Сдаётся мне что чиновники (очень много развелось) от скуки выдумывают и конечно штраф, чем обоснована такие суммы в 400 мрп?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36098
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 17:33
#2
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Нормально, везде весы чешут, точно по моему само было в Солнечном, в остальных от 20ти до 100 грамм на пару кило обманывают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5898
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 17:36
#3
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Короче: денег в бюджете МАЛО и им дана команда- любыми путями пополнять бюджет. И они сейчас замутят акцию, типа: - проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36098
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 17:42
#4
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Цитата:
ACROS:
проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками

А это да, это неплохо бы.
Хозяева магазинов вообще распустились.
Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..
Потому надо да, отбирать лицензии, штрафовать на миллионы, и другим неповадно будет, народ обманывать..
С каждого по 100 грамм, тоннами получается..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9792
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 18:45
#5
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Цитата:
111:

---Факты есть ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9761
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 19:48
#6
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Цитата:
111:
в остальных от 20ти до 100 грамм на пару кило обманывают.

Это в каких остальных?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9761
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 19:51
#7
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Цитата:
111:
Потому надо да, отбирать лицензии

Лицензия у магазина только одна,на алкогольную продукцию,ты спиртное на вес уже покупаешь?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3831
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 20:43
#8
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Цитата:
111:
Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..


В радиусе 100 м от моего дома 5 магазинов. И только в одном можно увидеть на мониторе стоимость каждого товара и итоговую сумму. Поскольку, когда берёшь несколько продуктов, трудно суммировать в уме (неизвестно, что там плюсуют в калькуляторе в других магазинах) именно этим магазином и предпочитала пользоваться.
Пока на днях не взяла уже расфасованные пряники с указанием цены, веса и стоимости на упаковке и не положила на весы, чисто машинально, пока продавец была занята.
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Вот и верь после этого людям!
Не могут обсчитать, так обвешивают!!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6718
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 21:44
#9
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Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Есть в торговле такие понятия как усушка,утряска, рассол и растайка. Например блок окорочков весит 15 кг,но в реальности по факту выходит 14 кг. Поэтому если на штучный товар накрутка 10-15%,то на весовые уже 20%, надо ещё учитывать услуги банкиров и прочие расходы
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3296
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 21:54
#10
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Цитата:
таноми52:
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.

они усохли
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20050
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 22:23
#11
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Помнится лет сколько не помню уже назад, сторожа ночью на зелёном базаре обнаружили
Педали под прилавком.для управления весами.
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