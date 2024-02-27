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Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48668
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
Об этом в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета техрегулирования и метрологии Нургуль ШОДОРОВА. С сентября 2023 года требование о ежегодной поверке этих средств измерения вновь предъявляется к бизнесу.
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Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
Всё супермаркеты продают продукцию с уже готовыми наклейками где есть цена,вес,дата и конечная стоимость товара. Зачем эти потуги, что-то выдумывать. Сдаётся мне что чиновники (очень много развелось) от скуки выдумывают и конечно штраф, чем обоснована такие суммы в 400 мрп?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36098
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 17:33
Нормально, везде весы чешут, точно по моему само было в Солнечном, в остальных от 20ти до 100 грамм на пару кило обманывают.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5898
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 17:36
Короче: денег в бюджете МАЛО и им дана команда- любыми путями пополнять бюджет. И они сейчас замутят акцию, типа: - проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36098
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 17:42
Цитата:
А это да, это неплохо бы.
Хозяева магазинов вообще распустились.
Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..
Потому надо да, отбирать лицензии, штрафовать на миллионы, и другим неповадно будет, народ обманывать..
С каждого по 100 грамм, тоннами получается..
ACROS:
проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками
проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками
А это да, это неплохо бы.
Хозяева магазинов вообще распустились.
Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..
Потому надо да, отбирать лицензии, штрафовать на миллионы, и другим неповадно будет, народ обманывать..
С каждого по 100 грамм, тоннами получается..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9792
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 18:45
Цитата:
---Факты есть ?
111:
---Факты есть ?
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 19:48
Цитата:
Это в каких остальных?
111:
в остальных от 20ти до 100 грамм на пару кило обманывают.
в остальных от 20ти до 100 грамм на пару кило обманывают.
Это в каких остальных?
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 19:51
Цитата:
Лицензия у магазина только одна,на алкогольную продукцию,ты спиртное на вес уже покупаешь?
111:
Потому надо да, отбирать лицензии
Потому надо да, отбирать лицензии
Лицензия у магазина только одна,на алкогольную продукцию,ты спиртное на вес уже покупаешь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3831
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 20:43
Цитата:
В радиусе 100 м от моего дома 5 магазинов. И только в одном можно увидеть на мониторе стоимость каждого товара и итоговую сумму. Поскольку, когда берёшь несколько продуктов, трудно суммировать в уме (неизвестно, что там плюсуют в калькуляторе в других магазинах) именно этим магазином и предпочитала пользоваться.
Пока на днях не взяла уже расфасованные пряники с указанием цены, веса и стоимости на упаковке и не положила на весы, чисто машинально, пока продавец была занята.
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Вот и верь после этого людям!
Не могут обсчитать, так обвешивают!!!
111:
Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..
Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..
В радиусе 100 м от моего дома 5 магазинов. И только в одном можно увидеть на мониторе стоимость каждого товара и итоговую сумму. Поскольку, когда берёшь несколько продуктов, трудно суммировать в уме (неизвестно, что там плюсуют в калькуляторе в других магазинах) именно этим магазином и предпочитала пользоваться.
Пока на днях не взяла уже расфасованные пряники с указанием цены, веса и стоимости на упаковке и не положила на весы, чисто машинально, пока продавец была занята.
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Вот и верь после этого людям!
Не могут обсчитать, так обвешивают!!!
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 21:44
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Есть в торговле такие понятия как усушка,утряска, рассол и растайка. Например блок окорочков весит 15 кг,но в реальности по факту выходит 14 кг. Поэтому если на штучный товар накрутка 10-15%,то на весовые уже 20%, надо ещё учитывать услуги банкиров и прочие расходы
Есть в торговле такие понятия как усушка,утряска, рассол и растайка. Например блок окорочков весит 15 кг,но в реальности по факту выходит 14 кг. Поэтому если на штучный товар накрутка 10-15%,то на весовые уже 20%, надо ещё учитывать услуги банкиров и прочие расходы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3296
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 21:54
Цитата:
они усохли
таноми52:
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
Шок! 300 гр. пряников по факту весили 250 гр.
они усохли
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20050
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 22:23
Помнится лет сколько не помню уже назад, сторожа ночью на зелёном базаре обнаружили
Педали под прилавком.для управления весами.
Педали под прилавком.для управления весами.
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