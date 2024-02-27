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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 151 из 151«1...149150151
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:33
#2251
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Цитата:
111:
Мне нравится, когда так извиваются, и мыла не надо..

---Это вы про себя ?? Вы ни на один вопрос , эаданый вам нигде и некогда не отвечаете !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:39
#2252
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Цитата:
111:
Спросил про донос, я показал.

----И где был донос ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:50
#2253
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Цитата:
111:
для вас так привычно доносить,

-----Не надоело глупости писать ? Какой тут донос ?Флуд на самом деле превратился черт знает во что ? Это мое личное мнение . И причем тут донос ? Гипертрофированные мысли тут у некоторых .Или просто непонимание из - за узкости мозга ? Неужели не удалять ??? Тут просто полемика , а не выяснение отношений ! Надеюсь , модератор правильно поймет ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:56
#2254
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---И все - таки IQ некоторым тут надо посмотреть , если даже юмора не понимают
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 04:01
#2255
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Цитата:
111:
У меня всё!

----Господи , дай Бог и Аллах , чтобы это продлилось как можно дольше !!! Хотя бы на год !!! :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 27.02.2024 - 01:03]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 04:04
#2256
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---А может доченьку захотите ? Так три года будет здесь спокойно :lol: :lol: :lol: ;-) :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 17:40
#2257
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Тут видим, что россиянина, которого сделали рабом, за оскорбление мусульман, наконец то посадили.
Пусть радуетмя, что не убили.
Ахмат Сила!


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15139
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 19:43
#2258
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Цитата:
111:
Тут видим, что россиянина, которого сделали рабом, за оскорбление мусульман, наконец то посадили. Пусть радуетмя, что не убили. Ахмат Сила!


2000ый год Путин:будем мочить их в сортире (ваххабитов а по сути чеченцев)

2023 год: отдайте русского пацана на растерзание чеченцам (ваххабитскому клану) чтобы все мусульмане думали что я за них

Глупого Пацана отдают на растерзание в Чечню

Путин думает: вот щас мусульмане всего мира увидят и будут думать что я крутой европеец ведь я сдал своего соплеменника мусульманам потомучто уважаю Коран

Мусульмане мира думают: что Путин кяфир,трус и дурак раз отдал своего кяфира на растерзание муслимам так как боится гнева Муслимов всего мира


Это ещё один факт что Путин очень не умный человек которому при этом же дают не верную информацию дабы он был еще и вакууме точной инфы для принятия решений
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22088
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 20:10
#2259
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Цитата:
111:
Ахмат Сила!

Цитата:
Украинец, кричавший на праздновании дня рождения лозунг «Ахмат — сила», принес извинения после того, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Видеозапись раскаяния опубликовало издание «Страна.ua» в Telegram.

Молодой человек праздновал свой день рождения в ночь на 25 февраля. Во время мероприятия он решил выкрикнуть фразу «Ахмат — сила».

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22088
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 20:37
#2260
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Цитата:
111:
Ахмат Сила!

Не пойму, ты за Украину или за тех, кто их мочит?

Цитата:
Курганский военнослужащий Владимир Лаптев, который ранее служил в спецназе «Ахмат», поднял флаг Чечни в Авдеевке. Об этом он рассказал URA.ru.

«Подняли чеченский флаг в Авдеевке», — сказал бывший военный «Ахмата». Лаптев добавил, что носил с собой чеченский флаг со времен службы в спецназе.

Авдеевка, расположенная под Донецком, перешла под контроль российских сил 17 февраля. 

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