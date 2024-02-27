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≡ Миллион за квадратный метр - Дороговизну ремонта в больницах раскритиковал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Миллион за квадратный метр - Дороговизну ремонта в больницах раскритиковал аким Костанайской области
Отправлено: 27.02.24 - 14:40
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- Я неоднократно обращал внимание на некоторые очень дорогие проекты, - сказал аким. - Приведу в пример села Чайковский и Забеловка, где стоимость ремонта одного квадратного метра составляет около 1 млн тенге. Почему это происходит?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6717
Re: Миллион за квадратный метр - Дороговизну ремонта в больницах...
Отправлено: 27.02.24 - 14:40
#1
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Просто удивительно, силикатный кирпич (из него построили городскую больницу в рудном) обтянули пластиковым сайдингом. Для чего? Наверное советские строители и проектировщики покрутили пальцем у виска кто бы тогда предложили такую идею.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5898
Re: Миллион за квадратный метр - Дороговизну ремонта в больницах...
Отправлено: 27.02.24 - 18:02
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
советские строители и проектировщики покрутили пальцем


Просто они в то время не знали про такое волшебное слово: - ОТКАТ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
69
Re: Миллион за квадратный метр - Дороговизну ремонта в больницах...
Отправлено: 27.02.24 - 18:52
#3
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Все происходит от вседозволенности, отсутствия должного контроля со стороны антикоррупции, желания получить мзду за счет откатов! Так было при Назарбаеве! Это уже было и есть сейчас!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9761
Re: Миллион за квадратный метр - Дороговизну ремонта в больницах...
Отправлено: 27.02.24 - 19:56
#4
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Я как то общался с строителями которые работали на гос.объектах,там расценки в 2-3 раза дороже при этом материалы самые дешёвые,а теперь угадайте с первого раза,почему так происходит? :lol:
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