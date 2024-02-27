Re: Как бороться с долгами больниц? Рецепт искали вместе с...

Отправлено: - 12:39

Какая-то мутная история. С мед страховки им миллиарды льют, с бюджета тоже и всё мало и мало. Умудряются ещё долги накопить. У нас в городской больнице идёт ремонт, так вполне добротные пластиковые окна вырвали по варварски и меняют на точно такие же окна, хотя те могут служить тридцать и более лет. Как с теми бордюрами при Денинге