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≡ Как бороться с долгами больниц? Рецепт искали вместе с акимом Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Как бороться с долгами больниц? Рецепт искали вместе с акимом Костанайской области
Отправлено: 27.02.24 - 12:39
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О долгах больниц говорили 26 февраля на расширенном заседании коллегии по итогам работы управления здравоохранения. По данным облздрава, в 2024 году на медицину выделили 105,9 млрд тенге. В ведомстве констатируют - сфера остается недофинансированной.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6717
Re: Как бороться с долгами больниц? Рецепт искали вместе с...
Отправлено: 27.02.24 - 12:39
#1
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Какая-то мутная история. С мед страховки им миллиарды льют, с бюджета тоже и всё мало и мало. Умудряются ещё долги накопить. У нас в городской больнице идёт ремонт, так вполне добротные пластиковые окна вырвали по варварски и меняют на точно такие же окна, хотя те могут служить тридцать и более лет. Как с теми бордюрами при Денинге
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5898
Re: Как бороться с долгами больниц? Рецепт искали вместе с...
Отправлено: 27.02.24 - 18:09
#2
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Цитата://положительным примером

Цитата://за счет отказа//

То есть стали не просто НАПРАВЛЯТЬ , в сами ЛЕЧИТЬ - зарабатывать за счёт отчислении от ОСМС, так выходить ??
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