Отправлено: - 17:42

ACROS:

проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками

Цитата:А это да, это неплохо бы.Хозяева магазинов вообще распустились.Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..Потому надо да, отбирать лицензии, штрафовать на миллионы, и другим неповадно будет, народ обманывать..С каждого по 100 грамм, тоннами получается..