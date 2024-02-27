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≡ Турнир памяти вице-президента областной федерации шахмат прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Турнир памяти вице-президента областной федерации шахмат прошел в Костанае
Отправлено: 27.02.24 - 17:30
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Участие в турнире, посвященном памяти Валерия Вишниченко, приняли 38 спортсменов. В основном кандидаты в мастера спорта и обладатели 1-го разряда. Только двое участников имеют 2-й разряд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36098
Re: Турнир памяти вице-президента областной федерации шахмат...
Отправлено: 27.02.24 - 17:30
#1
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Нормально.
И нет насильственных призывов от авторов, долой воняющие залы и после надо хороводить вокруг акимата..
А то что то в последнее время спортикам указывают что делать наши некоторые авторы..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5896
Re: Турнир памяти вице-президента областной федерации шахмат...
Отправлено: 27.02.24 - 17:42
#2
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Павел Русланов в момент фотографирования - не мог живот подтянуть, всё таки спортсмен, хоть и шахматист.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20049
Re: Турнир памяти вице-президента областной федерации шахмат...
Отправлено: 27.02.24 - 17:49
#3
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Цитата:
ACROS:
Павел Русланов


нет такого на фото.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5896
Re: Турнир памяти вице-президента областной федерации шахмат...
Отправлено: 27.02.24 - 17:55
#4
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Цитата:
alex_60:
нет такого


Виноват : - Русанов.
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