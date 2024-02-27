Re: Турнир памяти вице-президента областной федерации шахмат...

Отправлено: - 17:30

Нормально.

И нет насильственных призывов от авторов, долой воняющие залы и после надо хороводить вокруг акимата..

А то что то в последнее время спортикам указывают что делать наши некоторые авторы..