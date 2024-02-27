Отправлено: - 13:34

mks2703:

За бампер надо наверно поделить сумму. Не слишком ли радикально, хотя с другой стороны - угроза жизни.

Цитата:Всё правильно сделал водитель! Подсудимого лишить родительских прав, и осудить И почему поддельника нет на скамье подсудимых. Следствие получило взятку?