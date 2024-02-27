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≡ Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
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Об этом в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета техрегулирования и метрологии Нургуль ШОДОРОВА. С сентября 2023 года требование о ежегодной поверке этих средств измерения вновь предъявляется к бизнесу.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6717
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 14:48
#1
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Всё супермаркеты продают продукцию с уже готовыми наклейками где есть цена,вес,дата и конечная стоимость товара. Зачем эти потуги, что-то выдумывать. Сдаётся мне что чиновники (очень много развелось) от скуки выдумывают и конечно штраф, чем обоснована такие суммы в 400 мрп?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36098
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 17:33
#2
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Нормально, везде весы чешут, точно по моему само было в Солнечном, в остальных от 20ти до 100 грамм на пару кило обманывают.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5896
Re: Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4...
Отправлено: 27.02.24 - 17:36
#3
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Короче: денег в бюджете МАЛО и им дана команда- любыми путями пополнять бюджет. И они сейчас замутят акцию, типа: - проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36098
Вернулась норма об обязательной поверке весов, которая 4 года не действовала в РК
Отправлено: 27.02.24 - 17:42
#4
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Цитата:
ACROS:
проверь веса и получи талон, или ещё что то в этом роде, наподобие с чеками

А это да, это неплохо бы.
Хозяева магазинов вообще распустились.
Я же сам ходил взвешивал, редко когда совпадало..
Потому надо да, отбирать лицензии, штрафовать на миллионы, и другим неповадно будет, народ обманывать..
С каждого по 100 грамм, тоннами получается..
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