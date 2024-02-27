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≡ Врезался лоб в лоб с полицейскими — Дело о грабеже и вынужденном ДТП рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48668
Врезался лоб в лоб с полицейскими — Дело о грабеже и вынужденном ДТП рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.02.24 - 12:04
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Уголовное дело по ДТП с полицейскими начали рассматривать в суде №2 Костаная 26 февраля. На скамье подсудимых 33 летней безработный Арман ТУРТАЕВ. Он обвиняется в том, что 7 января этого года попытался ограбить водителя такси Индрайвер 19-летнего Асылжана УРАЛОВА.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
68
Re: Врезался лоб в лоб с полицейскими — Дело о грабеже и...
Отправлено: 27.02.24 - 12:04
#1
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Преступник, а не безработный! Лишить родительских прав, и осудить за оконченный состав грабежа, а не покушение, этого путешественника!
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6717
Re: Врезался лоб в лоб с полицейскими — Дело о грабеже и...
Отправлено: 27.02.24 - 12:33
#2
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Что-то часто стали таранить полицейских, может просто выключить или помогать фарами, а эти уже сами попросят остановиться. Тут,как мне подсказывают, может быть двояко растолковано,могут и не поверить и выписать штраф,
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
94
Re: Врезался лоб в лоб с полицейскими — Дело о грабеже и...
Отправлено: 27.02.24 - 13:11
#3
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За бампер надо наверно поделить сумму. Не слишком ли радикально, хотя с другой стороны - угроза жизни.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1670
Re: Врезался лоб в лоб с полицейскими — Дело о грабеже и...
Отправлено: 27.02.24 - 13:34
#4
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Цитата:
mks2703:
За бампер надо наверно поделить сумму. Не слишком ли радикально, хотя с другой стороны - угроза жизни.

Всё правильно сделал водитель! Подсудимого лишить родительских прав, и осудить И почему поддельника нет на скамье подсудимых. Следствие получило взятку?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15138
Врезался лоб в лоб с полицейскими — Дело о грабеже и вынужденном ДТП рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 27.02.24 - 16:00
#5
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Цитата:
mks2703:
За бампер надо наверно поделить сумму.

согласен

больше того таксист сам должен выплатить полную сумму и компенсацию
у человека же такая история страшная
ребенок на руках
двое родителей
жена ушла
работать он не может потому что либо с ребенком сидит либо с другом на такси в Петропавловск ездит
ни у кого же такого не было никогда
надо войти в положение
а то что нож к горлу приставил и пытался зарезать за тыщу тенге это он шутил так


полицейские должны однодневную зп ему выплатить мне кажется
надо поддержать мужика
и друга который с ним ехал тоже надо пожалеть
и того кто церковь грабанул отпустить и того кто с пистолетом грабанул приемщика тоже

ведь мы понимаем что они не со зла все и думали о своих близких только
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