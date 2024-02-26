Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 17:20
Головкина избрали на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета. Кандидатуру казахстанского боксера выдвинули 14 февраля. Сегодня он официально возглавил НОК, сменив Тимура Кулибаева. Читать новость
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту президента НОК. Кто вошёл в новый состав исполкома НОК генеральный секретарь – Жанар Утешева; вице-президент по летним видам спорта – президент Федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин; вице-президент по зимним видам спорта – президент Казахстанской федерация хоккея Аскар Мамин; вице-президент по общим вопросам – председатель Комитета по делам спорта и физкультуры Ербол Мырзабосынов; вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта – чемпион Олимпиады-2012 Серик Сапиев; представитель Комиссии спортсменов – чемпионка Олимпиады-2012 Ольга Рыпакова. Представители Национальных спортивных федераций: президент Федерации лёгкой атлетики Даниал Ахметов; чемпион Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин; первый вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Гаджи Гаджиев; президент Федерации дзюдо Куанышбек Есекеев; президент Национальной лыжной ассоциации Диас Сулейменов; президент Федерации тенниса Булат Утемуратов; президент Федерации гимнастики Алия Юсупова. Члены ревизионной комиссии: президент Федерации баскетбола Абай Алпамысов (председатель); вице-президент Qazaq kuresi Роллан Сериков; генсек Федерации гимнастики Раббани Ашимбеков.
но во втором источнике еще более раскрыто. //Представитель комиссии спортсменов: Ольга Рыпакова, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).//
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