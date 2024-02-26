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≡ Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48665
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 17:20
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Головкина избрали на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета. Кандидатуру казахстанского боксера выдвинули 14 февраля. Сегодня он официально возглавил НОК, сменив Тимура Кулибаева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36094
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 17:20
#1
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Вся банда в сборе..
Что мне нравится в Назеке, своих не бросает..
Все на каких то должностях, пока этот сегодняшний президент повышает на все цены, на воду, воздух..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5893
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 18:46
#2
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У Головкина - был хороший имидж, теперь наверное - уже не будет такого.
Это как с Сапиевым- был хороший боксёр, после работы гос.чиновником- репутация уже не та.

А, этих, староказахстанцев - нельзя разве заменить ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 18:49
#3
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Цитата:
ACROS:


Сапиев мне кажется обиделся, надеялся что его назначат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36094
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 18:53
#4
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Цитата:
ACROS:
А, этих, староказахстанцев -

Так одна же команда была с Головкиным, она и идет.
Все назарбаевские, как и Головкин.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:51
#5
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Посмотрим.
Думаю все будет хорошо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:54
#6
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Баландин в составе.
Рыпакова тоже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:55
#7
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Утемуратов. Теннис.
Возвел Казахстан в элиту.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:56
#8
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Цитата:
ACROS:
А, этих, староказахстанцев - нельзя разве заменить ??


Кого вы имеете ввиду?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9790
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 23:35
#9
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Цитата:
alex_60:
Рыпакова тоже.

----Что - то не увидел ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5893
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 27.02.24 - 11:24
#10
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Цитата:
alex_60:
имеете ввиду


Всех этих маминых и прочих: - в новый значит в новый- "...весь мир до основанием , а затем...."
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 27.02.24 - 11:29
#11
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Цитата:
Гога:
Цитата: alex_60: Рыпакова тоже. ----Что - то не увидел ?


///Представителем комиссии спортсменов в НОК РК
стала Рыпакова Ольга Сергеевна///

[Исправлено: alex_60, 27.02.2024 - 11:33]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 27.02.24 - 11:32
#12
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Цитата:
Гога:

Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту президента НОК.
Кто вошёл в новый состав исполкома НОК
генеральный секретарь – Жанар Утешева;
вице-президент по летним видам спорта – президент Федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин;
вице-президент по зимним видам спорта – президент Казахстанской федерация хоккея Аскар Мамин;
вице-президент по общим вопросам – председатель Комитета по делам спорта и физкультуры Ербол Мырзабосынов;
вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта – чемпион Олимпиады-2012 Серик Сапиев;
представитель Комиссии спортсменов – чемпионка Олимпиады-2012 Ольга Рыпакова.
Представители Национальных спортивных федераций:
президент Федерации лёгкой атлетики Даниал Ахметов;
чемпион Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин;
первый вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Гаджи Гаджиев;
президент Федерации дзюдо Куанышбек Есекеев;
президент Национальной лыжной ассоциации Диас Сулейменов;
президент Федерации тенниса Булат Утемуратов;
президент Федерации гимнастики Алия Юсупова.
Члены ревизионной комиссии:
президент Федерации баскетбола Абай Алпамысов (председатель);
вице-президент Qazaq kuresi Роллан Сериков;
генсек Федерации гимнастики Раббани Ашимбеков.

[Исправлено: alex_60, 27.02.2024 - 11:34]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5893
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 27.02.24 - 11:37
#13
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Цитата:
alex_60:


Про Сапиева, Рыпакову и Баландина - так и было написано: - чемпион Олимпиады такого то года?? Это кто так написал ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 27.02.24 - 11:47
#14
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Цитата:
ACROS:
Про Сапиева, Рыпакову и Баландина - так и было написано: - чемпион Олимпиады такого то года?? Это кто так написал ??


да , в разных источниках одинаково, значит первоисточник один.
к примеру



но во втором источнике еще более раскрыто.
//Представитель комиссии спортсменов:
Ольга Рыпакова, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012),
серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2008) и
бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).//
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