Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК

Отправлено: - 18:46

У Головкина - был хороший имидж, теперь наверное - уже не будет такого.

Это как с Сапиевым- был хороший боксёр, после работы гос.чиновником- репутация уже не та.



А, этих, староказахстанцев - нельзя разве заменить ??