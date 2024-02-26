Отправлено: - 11:15

сайлау курманов:

Лучше ругаться матом и быть настоящим,

Цитата:Иногда вспоминаю как проходили совхозные планёрки, особенно те которые в кабинете директора во время посевной и уборки: - мат на мате. Это были лучшие времена в моей жизни- молодость и всё такое-, да и не только моей. Многие бы хотели вернуться в то время, я тоже не исключение.