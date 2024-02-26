НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил их на собрание. Как его накажут?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48665
«Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил их на собрание. Как его накажут?
Отправлено: 26.02.24 - 15:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Рассматривали отчет об исполнении бюджета за 2023 год, а также обращение местного жителя Куликова, - сообщил руководитель управления контроля в сфере госслужбы Айдос КАСЕНОВ. - Куликов пришел вместе с братьями Иватовыми. Аким попросил их выйти из кабинета...
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6715
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 26.02.24 - 15:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше ругаться матом и быть настоящим, чем тихой притворной сволочью. Я не помню кто это сказал, но люди первой категории для меня всегда были уважаемы.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36094
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 26.02.24 - 17:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Лучше ругаться матом и

Ну зависит прежде всего от родителей и их воспитания.
Если они матюкались по каждому поводу, ребенка уже не отучишь..
Будет таким же по жизни..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1670
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 26.02.24 - 18:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
26 января в департамент поступило обращение от жителя с. Пешковка Иватова о нарушении Ержановым требований Этического кодекса госслужащих РК

Источник:
Цитата:
произнес выражения: «Кайрат, не быкуй!» и «Вали отсюда!», указанные в обращении Иватова,

Источник:
Это своего рода эпистолярный донос
Доносчик — или, официально, «осведомитель» — одна из тех фигур, что присутствуют в обществе всегда.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5893
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 27.02.24 - 11:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Лучше ругаться матом и быть настоящим,


Иногда вспоминаю как проходили совхозные планёрки, особенно те которые в кабинете директора во время посевной и уборки: - мат на мате. Это были лучшие времена в моей жизни- молодость и всё такое-, да и не только моей. Многие бы хотели вернуться в то время, я тоже не исключение.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5893
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 27.02.24 - 11:21
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://большинство проголосовали за взыскание в виде замечани//

Может надо было ВООБЩЕ простить: если все перейдут на язык интеллигентов, то кто же будет работать: и коровы будут не доены и не посеем, да дома ничего не сделаешь без великого и могучего.
Может им надо было по токаевски: - "...без злого умысла и простить..."
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20048
«Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил их на собрание. Как его накажут?
Отправлено: 27.02.24 - 11:36
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Иногда вспоминаю как проходили совхозные планёрки, особенно те которые в кабинете директора во время посевной и уборки: - мат на мате.


на каком языке был мат на мате?

[Исправлено: alex_60, 27.02.2024 - 11:38]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5893
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 27.02.24 - 11:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на каком языке


На великом и могучем
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6715
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 27.02.24 - 12:13
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на каком языке был мат на мате?
У казахов матерных слов всего несколько, хватает пальцев на одной руке, однако есть слова у некоторых национальностей,лишь одним словом матерным можно обозначить три десятка действия. Так о чем я, короче казахи одни из культурных людей в мире, правда тут понты превалирует все остальное
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5893
Re: «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил...
Отправлено: 27.02.24 - 12:29
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
казахов матерных слов всего несколько,


По русски: - е..т..м..; просто что будут делать с твоей матерью; а по казахски: - ш...а...с...н; - с подробным указанием что будут делать и куда именно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS