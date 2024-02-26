«Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил их на собрание. Как его накажут?
Отправлено: 26.02.24 - 15:50
- Рассматривали отчет об исполнении бюджета за 2023 год, а также обращение местного жителя Куликова, - сообщил руководитель управления контроля в сфере госслужбы Айдос КАСЕНОВ. - Куликов пришел вместе с братьями Иватовыми. Аким попросил их выйти из кабинета... Читать новость
сайлау курманов: Лучше ругаться матом и быть настоящим,
Иногда вспоминаю как проходили совхозные планёрки, особенно те которые в кабинете директора во время посевной и уборки: - мат на мате. Это были лучшие времена в моей жизни- молодость и всё такое-, да и не только моей. Многие бы хотели вернуться в то время, я тоже не исключение.
Цитата://большинство проголосовали за взыскание в виде замечани//
Может надо было ВООБЩЕ простить: если все перейдут на язык интеллигентов, то кто же будет работать: и коровы будут не доены и не посеем, да дома ничего не сделаешь без великого и могучего. Может им надо было по токаевски: - "...без злого умысла и простить..."
на каком языке был мат на мате? У казахов матерных слов всего несколько, хватает пальцев на одной руке, однако есть слова у некоторых национальностей,лишь одним словом матерным можно обозначить три десятка действия. Так о чем я, короче казахи одни из культурных людей в мире, правда тут понты превалирует все остальное
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