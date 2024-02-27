Отправлено: - 10:56





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51548#1037389 Данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям независимо от уровня подготовки,Источник:

Цитата:Судя по тем параметрам по которым в данное время отменяются занятия в школах...а тут вы этим вообще сводите на ноль обязанности родителей в подготовке и освоению первоначальных знаний. вы этим самым создаёте тепличным условиям для детей..и это ни к чему хорошему не приведёт..