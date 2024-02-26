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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 23:51
---А кто здесь - узкий ? Пропустил как то ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:13
Цитата:
Хм..
Вы россияне, для вас так привычно доносить, что не помните сколько раз в этот день доносили..
Ну вот собственно
Гога:
Отсчитал ,посмотрел , не нашел .Очередная ложь
Отсчитал ,посмотрел , не нашел .Очередная ложь
Хм..
Вы россияне, для вас так привычно доносить, что не помните сколько раз в этот день доносили..
Ну вот собственно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:21
Немного Великого настоящего..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:24
Что там было задачей России, отодвинуть Нато?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:34
----Что здесь не так ? И есть филиал ватного болота , в которое ты превратил.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:37
---Всякую фигню со всех помоек сюда выкладываешь .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:44
----***1.8. Специальная ветка «Флуд и оффтопик» предназначена для обсуждения событий и проблем, интересующих пользователей сайта*** ----а ты уверен , что твое ватное болото интересует пользователей сайта ? Меня вот вообще не интересуют эти глупости . Хотелось бы узнать мнение других пользователей ? Надеюсь , что выразят свое мнение .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:51
---И не уверен , что эти вбросы с ватного болота нравятся здесь кому то , превращая флуд и газету в непонятно что .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 00:53
----Надо высказывать своё личное мнение , а не скидывать всякую муть с помоек .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 01:22
Опять перепрыгнул.
Спросил про донос, я показал.
Теперь отпрыгивает и пытается это все перефразировать в вопрос.
Ляпота..
Мне нравится, когда так извиваются, и мыла не надо..
Спросил про донос, я показал.
Теперь отпрыгивает и пытается это все перефразировать в вопрос.
Ляпота..
Мне нравится, когда так извиваются, и мыла не надо..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 01:29
Хм..
Обучение в России, как узнать..гея..
И принять все меры доноса.
Скоро кстати будут преподавать в школах..
Обучение в России, как узнать..гея..
И принять все меры доноса.
Скоро кстати будут преподавать в школах..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 01:40
Ну и пока заканчиваем.
Новостей хватает.
Главное что нам это интересно.
Жизнь идет.
Война продолжается.
Русские пацаны гибнут, которых российская власть гонит убивать других таких же русских пацанов.
Остальные поделились на две группы:- на тех кто доносит и стучит, и на других, на кого доносят и стучат..
Такую вот жизнь мы увидели сегодня, не только в интернете, а вот тут, в ближайшем окружении..
У меня всё!
Новостей хватает.
Главное что нам это интересно.
Жизнь идет.
Война продолжается.
Русские пацаны гибнут, которых российская власть гонит убивать других таких же русских пацанов.
Остальные поделились на две группы:- на тех кто доносит и стучит, и на других, на кого доносят и стучат..
Такую вот жизнь мы увидели сегодня, не только в интернете, а вот тут, в ближайшем окружении..
У меня всё!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22085
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 02:20
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 27.02.2024 - 02:21]
111: Обучение в России, как узнать..гея..
Цитата:
111: Мне нравится, когда так извиваются, и мыла не надо..
Цитата:
111:
Может все потому, что я Узкий?
Может все потому, что я Узкий?
[Исправлено: maxsaf, 27.02.2024 - 02:21]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:26
Цитата:
----А , теперь понял !! Это вы про узкий мозг?
Гога:
---А кто здесь - узкий ?
---А кто здесь - узкий ?
----А , теперь понял !! Это вы про узкий мозг?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.02.24 - 03:28
Цитата:
----Ватное болото процветает . Но и даже благоухает !!!
111:
Новостей хватает.
Новостей хватает.
----Ватное болото процветает . Но и даже благоухает !!!
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