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≡ Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48662
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 17:20
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Головкина избрали на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета. Кандидатуру казахстанского боксера выдвинули 14 февраля. Сегодня он официально возглавил НОК, сменив Тимура Кулибаева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36091
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 17:20
#1
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Вся банда в сборе..
Что мне нравится в Назеке, своих не бросает..
Все на каких то должностях, пока этот сегодняшний президент повышает на все цены, на воду, воздух..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5885
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 18:46
#2
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У Головкина - был хороший имидж, теперь наверное - уже не будет такого.
Это как с Сапиевым- был хороший боксёр, после работы гос.чиновником- репутация уже не та.

А, этих, староказахстанцев - нельзя разве заменить ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20040
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 18:49
#3
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Цитата:
ACROS:


Сапиев мне кажется обиделся, надеялся что его назначат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36091
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 18:53
#4
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Цитата:
ACROS:
А, этих, староказахстанцев -

Так одна же команда была с Головкиным, она и идет.
Все назарбаевские, как и Головкин.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20040
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:51
#5
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Посмотрим.
Думаю все будет хорошо.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20040
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:54
#6
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Баландин в составе.
Рыпакова тоже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20040
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:55
#7
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Утемуратов. Теннис.
Возвел Казахстан в элиту.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20040
Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 21:56
#8
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Цитата:
ACROS:
А, этих, староказахстанцев - нельзя разве заменить ??


Кого вы имеете ввиду?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9781
Re: Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
Отправлено: 26.02.24 - 23:35
#9
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Цитата:
alex_60:
Рыпакова тоже.

----Что - то не увидел ?
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