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≡ Впервые обладатель Суперкубка Казахстана по футболу определился за пределами страны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48662
Впервые обладатель Суперкубка Казахстана по футболу определился за пределами страны
Отправлено: 26.02.24 - 21:58
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Для шымкентского клуба это было третье участие в розыгрыше Суперкубка, который он выиграл в 2012 году в качестве обладателя Кубка РК. Для костанайского клуба это участие стало уже пятым, причем «Тобол» дважды выигрывал трофей.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20040
Re: Впервые обладатель Суперкубка Казахстана по футболу...
Отправлено: 26.02.24 - 21:58
#1
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Ну и драка болельщиков была,
Стульями кидались.
Как и положено
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