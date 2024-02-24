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Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48660
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 24.02.24 - 10:35
Во времена Петра I появились новая столица, новые армия и флот, новая система управления. В результате Россия поднялась на несколько ступеней в развитии. В Казахстане с получением независимости тоже начали всё менять. Вот только результат не идёт ни в какое сравнение.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15137
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 14:54
Цитата:
А где проталкивали? Везде естественным путем и законным
Нужно два языка для обозначение товаров значит должно быть два языка
Не нравится? Ну чемодан,вокзал из бизнеса)
Пока)
Цитата:
Не боишься что тебя теперь в Россию не пустят за такое? Как какая разница? Он император ЛГБТ
Почти Киркоров Цитата:
Ну да
Может потомучто царь был геем? Может надо гордится ЛГБТ в России тогда а не запрещать их?
Темболее запрещать тех кто по заветам Петра на Европу смотрит и перенимает там опыт?Цитата:
Гитлер самодур и тиран был
Великий?
Цитата:
Всмысле? Мы вроде как обсуждаем статьи Воронина котрый каждую неделю что-то оплевывает
Это мания у него такая? Бзик?Цитата:
Я не говорил что петр это кто попало
Самый богатый рабовладелец 18 века так-то
Цитата:
Близок но это не немецкий
Это как если бы набиулина сейчас сидела в кресле и на украинском заседания вела
Путин бы быстро оскорбился?Цитата:
Да
Есть данные которые не любят в России поднимать в общественом поле
Что Петр и Меншиков были любовники
maxsaf:
Действительно, есть же и другие методы, например казахский вместо него "проталкивать". Вроде и запрета нет - а метод работает.
Действительно, есть же и другие методы, например казахский вместо него "проталкивать". Вроде и запрета нет - а метод работает.
А где проталкивали? Везде естественным путем и законным
Нужно два языка для обозначение товаров значит должно быть два языка
Не нравится? Ну чемодан,вокзал из бизнеса)
Пока)
Цитата:
таноми52:
Истории абсолютно наплевать, с кем спал Пётр.
Истории абсолютно наплевать, с кем спал Пётр.
Не боишься что тебя теперь в Россию не пустят за такое? Как какая разница? Он император ЛГБТ
Почти Киркоров Цитата:
таноми52:
Она отмечает при нём скачок в развитии России: были открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и регулярная армия и т.д.
Она отмечает при нём скачок в развитии России: были открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и регулярная армия и т.д.
Ну да
Может потомучто царь был геем? Может надо гордится ЛГБТ в России тогда а не запрещать их?
Темболее запрещать тех кто по заветам Петра на Европу смотрит и перенимает там опыт?Цитата:
таноми52:
Самодур, тиран ...И что, это не делает его великим историческим деятелем?
Самодур, тиран ...И что, это не делает его великим историческим деятелем?
Гитлер самодур и тиран был
Великий?
Цитата:
таноми52:
Интересно другое: что это у тебя за страсть оплёвывать всё, о чём упоминают авторы НГ?
Интересно другое: что это у тебя за страсть оплёвывать всё, о чём упоминают авторы НГ?
Всмысле? Мы вроде как обсуждаем статьи Воронина котрый каждую неделю что-то оплевывает
Это мания у него такая? Бзик?Цитата:
сайлау курманов:
Вообще-то кому попало не будут ставить памятник
Вообще-то кому попало не будут ставить памятник
Я не говорил что петр это кто попало
Самый богатый рабовладелец 18 века так-то
Цитата:
таноми52:
Даже если употреблялся:идиш относится к западногерманской группе индоевропейских языков, близок немецкому языку.
Даже если употреблялся:идиш относится к западногерманской группе индоевропейских языков, близок немецкому языку.
Близок но это не немецкий
Это как если бы набиулина сейчас сидела в кресле и на украинском заседания вела
Путин бы быстро оскорбился?Цитата:
111:
Оказывается Петр был геем?
Оказывается Петр был геем?
Да
Есть данные которые не любят в России поднимать в общественом поле
Что Петр и Меншиков были любовники
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20033
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 14:57
в Кустанае казахский язык как вижу вообще не используется,
в супермаркетах ,магазинах,рынках, цонах, на улице, мероприятиях.
все на русском.
брифинги аматовские, отчеты..
на форумах местных сми также.
молодежь в том числе.
честно я казахский в Кустанае вообще не слышу.
только русский.
ценники, вывески, да что то написано .
для приезжих с юга наверное.
закон же. за нарушение- штраф.
да что Кустанай, Астана, Алма-ата так же.
на юге говорят что только на казахском разговаривают.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2024 - 15:30]
в супермаркетах ,магазинах,рынках, цонах, на улице, мероприятиях.
все на русском.
брифинги аматовские, отчеты..
на форумах местных сми также.
молодежь в том числе.
честно я казахский в Кустанае вообще не слышу.
только русский.
ценники, вывески, да что то написано .
для приезжих с юга наверное.
закон же. за нарушение- штраф.
да что Кустанай, Астана, Алма-ата так же.
на юге говорят что только на казахском разговаривают.
[Исправлено: alex_60, 26.02.2024 - 15:30]
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 15:00
Цитата:
Действительно, почему автор начар ехидно оплевывать все в Казахстане, даже сравнивая с рассцветом гейских времен России, обозвал, что казахи только гадят вокруг себя, разводя скот и перебираясь в другое место, и теперь, что вот мозгов в Казахстане ни у кого нет..
Получается и у него самого тоже с этим проблемы?
Тогда как пишет статьи то?
abaika95:
Мы вроде как обсуждаем статьи Воронина котрый каждую неделю что-то оплевывает
Мы вроде как обсуждаем статьи Воронина котрый каждую неделю что-то оплевывает
Действительно, почему автор начар ехидно оплевывать все в Казахстане, даже сравнивая с рассцветом гейских времен России, обозвал, что казахи только гадят вокруг себя, разводя скот и перебираясь в другое место, и теперь, что вот мозгов в Казахстане ни у кого нет..
Получается и у него самого тоже с этим проблемы?
Тогда как пишет статьи то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15137
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 15:22
Цитата:
Так надо приехать в Костанай то
И по городу походить)
Цитата:
С ненавистью и пренебрежением)
Другого ответа не нахожу)
alex_60:
в Кустанае казахский язык как вижу вообще не используется,
в Кустанае казахский язык как вижу вообще не используется,
Так надо приехать в Костанай то
И по городу походить)
Цитата:
111:
Тогда как пишет статьи то?
Тогда как пишет статьи то?
С ненавистью и пренебрежением)
Другого ответа не нахожу)
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 15:28
Цитата:
Автор сказал имея в виду, что сюда ссылали только зэков, неблагонадежных и убийц?
То есть русские, украинцы, чеченцы, немцы, все предатели и преступники, которым сейчас лет под 80..
То есть, каждый христианин тут, чеченец, или немец, гипотетический потомок преступников?
недаром в эти места при царизме и Сталине ссылал
Автор сказал имея в виду, что сюда ссылали только зэков, неблагонадежных и убийц?
То есть русские, украинцы, чеченцы, немцы, все предатели и преступники, которым сейчас лет под 80..
То есть, каждый христианин тут, чеченец, или немец, гипотетический потомок преступников?
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 15:30
Моя жена наследник дяди Вани, ее отца, а значит ПРЕСТУПНИЦА!
Так как их как сказал тов Воронин, Сталин сюда сослал!
Это как, автор словил Хайп или как это называется?
Так как их как сказал тов Воронин, Сталин сюда сослал!
Это как, автор словил Хайп или как это называется?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15137
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 15:30
Цитата:
Л.Толстой, цитата из черновика рассказа “Николай Палкин”
«С Петра І начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской иcтории… Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует… Сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобием Евангелий — ящиком с водкой… Коронует блядь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына… И не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему» (ПСС. — М., 1936. — Т. 26. — С. 568)
Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят/Владимир Путин/
таноми52: Истории абсолютно наплевать, с кем спал Пётр. Она отмечает при нём скачок в развитии России: были открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской флот и регулярная армия и т.д.
Л.Толстой, цитата из черновика рассказа “Николай Палкин”
«С Петра І начинаются особенно поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской иcтории… Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует… Сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобием Евангелий — ящиком с водкой… Коронует блядь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына… И не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему» (ПСС. — М., 1936. — Т. 26. — С. 568)
Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят/Владимир Путин/
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2071
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 15:41
Цитата:
Право на свободу выражения мнения гарантировано Конституцией РК.
Редакция считает, что темы, которые обсуждают этот и другие внештатные авторы, интересны нашей аудитории. Поэтому и публикуем.
Цитата:
Вы имеете право обратиться с заявлением в соответствующие органы.
Imago:
Уважаемый редактор! К чему статьи подобного пропагандиста, когда критика ради критики, не на конструктивизм, а на разлад и раздор.
Уважаемый редактор! К чему статьи подобного пропагандиста, когда критика ради критики, не на конструктивизм, а на разлад и раздор.
Право на свободу выражения мнения гарантировано Конституцией РК.
Редакция считает, что темы, которые обсуждают этот и другие внештатные авторы, интересны нашей аудитории. Поэтому и публикуем.
Цитата:
Imago:
Да уж пора эти опусы на соответствие статьям закона.
Да уж пора эти опусы на соответствие статьям закона.
Вы имеете право обратиться с заявлением в соответствующие органы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6711
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 16:01
выскакивают всем известные тут одиозные личности,
ну вы тоже поняли,
и начинают вой на весь форум.
Может быть редакция перестанет ему начислять бонусы за каждую пургу,которую он сюда носит и тогда на форуме останутся кто по делу хочет что-то конкретное сказать
ну вы тоже поняли,
и начинают вой на весь форум.
Может быть редакция перестанет ему начислять бонусы за каждую пургу,которую он сюда носит и тогда на форуме останутся кто по делу хочет что-то конкретное сказать
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4428
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 16:50
Цитата:
Это потому что Вы русский, каждый вежливый казах будет разговаривать с Вами на русском языке. Приезжайте ко мне приглашаю,напишите в личку когда будете , чтобы моя смена была, увидите как со мной общаются, на каком языке. Девушки кассиры у нас все русские (вернее русскоязычные) , когда подходят к ним, чтобы оплатить переходят на русский язык. причём все и с юга Казахстана тоже. Это для Вас проблема. если клиент не будет разговаривать по русски. Для большинства казахов такой проблемы нет, с русскими по русски, с казахами по казахски, если казах не говорит или плохо говорит по казахски, 90 % казахскоязычных перейдут на русский,ну а 10 % примутся поучать и стыдить.
alex_60:
в Кустанае казахский язык как вижу вообще не используется,
в Кустанае казахский язык как вижу вообще не используется,
Это потому что Вы русский, каждый вежливый казах будет разговаривать с Вами на русском языке. Приезжайте ко мне приглашаю,напишите в личку когда будете , чтобы моя смена была, увидите как со мной общаются, на каком языке. Девушки кассиры у нас все русские (вернее русскоязычные) , когда подходят к ним, чтобы оплатить переходят на русский язык. причём все и с юга Казахстана тоже. Это для Вас проблема. если клиент не будет разговаривать по русски. Для большинства казахов такой проблемы нет, с русскими по русски, с казахами по казахски, если казах не говорит или плохо говорит по казахски, 90 % казахскоязычных перейдут на русский,ну а 10 % примутся поучать и стыдить.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4428
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 17:25
Цитата:
Ох ты ж. А почему от нас скрывали такие душу раздирающие факты в институте?
Если честно вообще такой стороной истории не интересовался. Кем тогда Цезаря назвать, а про философов, даже подумать страшно и римских и греческих . Чему они народ учили? Разврат сплошной. Может не стоит подглядывать в замочную скважину? А может и стоило бы? Вдруг они всю ночь в солдатиков играли, а люди подумали невесть что?
abaika95:
самодур и тиран спящий с меньшиковым
самодур и тиран спящий с меньшиковым
Ох ты ж. А почему от нас скрывали такие душу раздирающие факты в институте?
Если честно вообще такой стороной истории не интересовался. Кем тогда Цезаря назвать, а про философов, даже подумать страшно и римских и греческих . Чему они народ учили? Разврат сплошной. Может не стоит подглядывать в замочную скважину? А может и стоило бы? Вдруг они всю ночь в солдатиков играли, а люди подумали невесть что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15137
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 19:34
Цитата:
А что скрывать? Разве вы не изучали деяния Петра из которых можно сделать вроде определенный вывод
Петр самодур и тиран котрый под видом государственного перехода на европейский стиль навалял больше людей чем азиатский Иван Грозный
Цезарь по всем параметрам диктатор захвативший власть
А римские философы обслуга того или иного Цезаря
Цитата:
Да конечно не стоит
Но раз государство в России при этом активно заглядывает к людям в кровать
То может этому государству с себя начать?
С гос кумиров? Петр вот император бисексуал
По всем параметрам он не мог никакие хорошие дела делать иначе он подпадает под статью о пропаганде ЛГБТ
А нам ещё авторы НГ приводят его деяния как нечто прогрессивное
У японцев вон не было Петра а их экономика и культурная жизнь вполне даже затмевает Европу
А у России был Петр и что-то Россия за Мкадом не везде на Европу похожа
saba:
А почему от нас скрывали такие душу раздирающие факты в институте? Если честно вообще такой стороной истории не интересовался. Кем тогда Цезаря назвать, а про философов, даже подумать страшно и римских и греческих
А почему от нас скрывали такие душу раздирающие факты в институте? Если честно вообще такой стороной истории не интересовался. Кем тогда Цезаря назвать, а про философов, даже подумать страшно и римских и греческих
А что скрывать? Разве вы не изучали деяния Петра из которых можно сделать вроде определенный вывод
Петр самодур и тиран котрый под видом государственного перехода на европейский стиль навалял больше людей чем азиатский Иван Грозный
Цезарь по всем параметрам диктатор захвативший власть
А римские философы обслуга того или иного Цезаря
Цитата:
saba:
Может не стоит подглядывать в замочную скважину?
Может не стоит подглядывать в замочную скважину?
Да конечно не стоит
Но раз государство в России при этом активно заглядывает к людям в кровать
То может этому государству с себя начать?
С гос кумиров? Петр вот император бисексуал
По всем параметрам он не мог никакие хорошие дела делать иначе он подпадает под статью о пропаганде ЛГБТ
А нам ещё авторы НГ приводят его деяния как нечто прогрессивное
У японцев вон не было Петра а их экономика и культурная жизнь вполне даже затмевает Европу
А у России был Петр и что-то Россия за Мкадом не везде на Европу похожа
Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 19:44
Цитата:
Ну так это новая российская мода, заглядывать то к Галкину в постель, а теперь ко всем..
А теперь вот автор нас сравнивает с геями..
[Исправлено: 111, 26.02.2024 - 19:46]
saba:
Может не стоит подглядывать в замочную скважину? А
Может не стоит подглядывать в замочную скважину? А
Ну так это новая российская мода, заглядывать то к Галкину в постель, а теперь ко всем..
А теперь вот автор нас сравнивает с геями..
[Исправлено: 111, 26.02.2024 - 19:46]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5885
Re: Николай ВОРОНИН: И где это новое?
Отправлено: 26.02.24 - 19:45
Цитата:
О каких бонусов вы говорите ?? и кому их начисляют??
сайлау курманов:
начислять бонусы за каждую пургу,
начислять бонусы за каждую пургу,
О каких бонусов вы говорите ?? и кому их начисляют??
-
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