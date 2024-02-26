НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 145 из 146«1...143144145146»
Ответить Новый топик
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9753
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 00:32
#2161
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ему сейчас не до этого.

----Уже , наверное , с год не высказывался по этой теме .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 08:54
#2162
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Тут есть другие спецы по ватному болоту .

Так я вроде не про болото спрашивал.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9753
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 13:11
#2163
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
по 3-4 полицейских на девушек студенток

------За других отвечать не буду .Но всегда удивляет то , что полицейских практически не видно . Ну не ходят они по двое - трое по улицам . Правда , в прошлое воскресенье праздник был церковный . Возле церкви машина стояла и две девушки- полицейские + 2 мужчин полицейских --были . Ну , а насчет цветов . Тут один фото выкладывал , что памятник жертвам фашизма в день смерти завалили цветами . Сходил - потом 4 фото выложил . Все как обычно .Полагаю , что просто некоторым выгодно нагнетать обстановку . А народу , в большинстве свое --все это до лампочки .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 13:12
#2164
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 13:30
#2165
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.02.2024 - 14:53]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 13:34
#2166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русские власти высказывают нацисткие сравнения..

Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3829
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 14:09
#2167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об ЛГБТ.
Декабрьский Бесогон



[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.02.2024 - 15:03]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 15:04
#2168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Об ЛГБТ.

Распространение порнографии начинается тут?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 18:34
#2169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что ж, не перевелись еще в России русские богатырши.
Но гиен как правило больше, и они там в стадах наиболее кровожадны..


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 18:36
#2170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплаты тех зет патриотов, кто призывает убивать других


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 18:37
#2171
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 19:23
#2172
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю сколько Норкину выделяют на "место встречи", но мельчает передача. Сегодня 2 часа обсуждали как искоренить секс в России. Даже если министр хороший профессионал,но участвует в секс вечеринках,не место ему в правительстве. Черносотенцев развелось, сказали секс только в браке возможен, остальное нельзя. У меня вот 9 детей берите пример с меня!( не у меня, у основателя движения "сорок сороков). А вы тут про Петра рассуждаете! Ему только Февронию добавить и будет всё хорошо!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20033
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 19:30
#2173
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Сегодня 2 часа обсуждали как искоренить секс в России.


вам больше заняться нечем?
весна на дворе, гуляйте больше.
отвлекитесь вообще от темы СВО.
видно же что вы зациклены на этом.
и вам станет легче дышать.
одного "глупца" на форум вполне достаточно.
как при дворе короля раньше было.

[Исправлено: alex_60, 26.02.2024 - 19:54]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 19:33
#2174
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пирдец настоящим русским..
Остались доносчики и ждуны.


Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9753
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.02.24 - 19:36
#2175
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Зарплаты тех зет патриотов,

----Откуда данные ? Как всегда из ватного болота ?
Профайл
Страница 145 из 146«1...143144145146»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: 111, alex_60, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS