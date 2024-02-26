------За других отвечать не буду .Но всегда удивляет то , что полицейских практически не видно . Ну не ходят они по двое - трое по улицам . Правда , в прошлое воскресенье праздник был церковный . Возле церкви машина стояла и две девушки- полицейские + 2 мужчин полицейских --были . Ну , а насчет цветов . Тут один фото выкладывал , что памятник жертвам фашизма в день смерти завалили цветами . Сходил - потом 4 фото выложил . Все как обычно .Полагаю , что просто некоторым выгодно нагнетать обстановку . А народу , в большинстве свое --все это до лампочки .
Не знаю сколько Норкину выделяют на "место встречи", но мельчает передача. Сегодня 2 часа обсуждали как искоренить секс в России. Даже если министр хороший профессионал,но участвует в секс вечеринках,не место ему в правительстве. Черносотенцев развелось, сказали секс только в браке возможен, остальное нельзя. У меня вот 9 детей берите пример с меня!( не у меня, у основателя движения "сорок сороков). А вы тут про Петра рассуждаете! Ему только Февронию добавить и будет всё хорошо!
saba: Сегодня 2 часа обсуждали как искоренить секс в России.
вам больше заняться нечем? весна на дворе, гуляйте больше. отвлекитесь вообще от темы СВО. видно же что вы зациклены на этом. и вам станет легче дышать. одного "глупца" на форум вполне достаточно. как при дворе короля раньше было.
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